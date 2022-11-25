У неділю, 20 листопада, поєдинком Катар-Еквадор стартував чемпіонат світу з футболу.
Вже у матчі-відкритті турніру стався історичний реузультат. Катар програв з рахунком 0:2 Еквадору і став першою в історії проведення чемпіонатів світу з футболу збірною-господаркою, яка програла поєдинок-відкриття турніру.
До цього у команд країн, які приймали планетарну першість, було 16 перемог і 6 нічиїх у матчах-відкриттях.
Головними сенсаціями першого туру ЧС-2022 стали поразки Аргентини проти Саудівської Аравії і збірної Німеччини проти національної команди Японії.
Трапилися в першому турі і два великих розгрому. Збірна Англії з рахунком 6:2 розбила Іран, а національна команда Іспанії з рахунком 7:0 рознесла збірну Коста-Ріки.
ЧС-2022: результати матчів, 1 тур
Група А
Катар - Еквадор - 0:2
Турнірна таблиця
Група B
Англія - Іран - 6:2
Турнірна таблиця
Група C
Аргентина - Саудівська Аравія - 1:2
Мексика - Польща - 0:0
Турнірна таблиця
Група D
Турнірна таблиця
Група E
Іспанія - Коста-Ріка - 7:0
Німеччина - Японія - 1:2
Турнірна таблиця
Група F
Турнірна таблиця
Група G
Турнірна таблиця
Група H
Уругвай - Південна Корея - 0:0
Турнірна таблиця
Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу вийдуть команди, що зайняли в своїх групах перші і другі місця.
Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.
Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.