На ЧС-2022 з футболу в Катарі завершився перший тур.

У неділю, 20 листопада, поєдинком Катар-Еквадор стартував чемпіонат світу з футболу.

Вже у матчі-відкритті турніру стався історичний реузультат. Катар програв з рахунком 0:2 Еквадору і став першою в історії проведення чемпіонатів світу з футболу збірною-господаркою, яка програла поєдинок-відкриття турніру.

До цього у команд країн, які приймали планетарну першість, було 16 перемог і 6 нічиїх у матчах-відкриттях.

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Головними сенсаціями першого туру ЧС-2022 стали поразки Аргентини проти Саудівської Аравії і збірної Німеччини проти національної команди Японії.

Трапилися в першому турі і два великих розгрому. Збірна Англії з рахунком 6:2 розбила Іран, а національна команда Іспанії з рахунком 7:0 рознесла збірну Коста-Ріки.

ЧС-2022: результати матчів, 1 тур

Група А

Катар - Еквадор - 0:2

Сенегал - Нідерланди - 0:2

Турнірна таблиця

Група B

Англія - Іран - 6:2

США - Уельс - 1:1

Турнірна таблиця

Група C

Аргентина - Саудівська Аравія - 1:2

Мексика - Польща - 0:0

Турнірна таблиця

Група D

Франція - Австралія - 4:1

Данія - Туніс - 0:0

Турнірна таблиця

Група E

Іспанія - Коста-Ріка - 7:0

Німеччина - Японія - 1:2

Турнірна таблиця

Група F

Бельгія - Канада - 1:0

Марокко - Хорватія - 0:0

Турнірна таблиця

Група G

Швейцарія - Камерун - 1:0

Бразилія - Сербія - 2:0

Турнірна таблиця

Група H

Уругвай - Південна Корея - 0:0

Португалія - Гана - 3:2

Турнірна таблиця

Нагадаємо, в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу вийдуть команди, що зайняли в своїх групах перші і другі місця.

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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