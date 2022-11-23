Збірна Німеччини вела в рахунку, але не змогла утримати свою перевагу.

У середу, 23 листопада, в поєдинку першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 з футболу національна команда Японії грала проти збірної Німеччини.

Зустріч відбулася на стадіоні "Халіфа Інтернейшнл" в Досі і завершилася сенсаційною поразкою німців.

Перші півгодини зустрічі пройшли під повним домінуванням збірної Німеччини. Завдяки цьому Бундестім змогла вийти вперед на 33-й хвилині, коли півзахисник Ілкай Гюндоган реалізував 11-метровий удар, який був призначений за фол у штрафному на Давіде Рауме.

Довгий час зустріч проходила під контролем Німеччини, проте на 75-й хвилині Японія зуміла зрівняти рахунок завдяки голу Ріцу Доана, який замкнув м'яч у порожні ворота. Через вісім хвилин японці вийшли вперед, коли прорвався по флангу Такума Асано сильно пробив у ближній кут під поперечину, Мануель Нойєр врятувати свою команду не зміг.

В останні хвилини Німеччина намагалася зрівняти рахунок, але Японія впевнено відбивала атаки. Зустріч завершилася перемогою Японії з рахунком 2:1.

Німеччина - Японія - 1:2

Голи: Гюндоган, 33 пен - Доан, 75, Асано, 83

Німеччина: Нойєр, Зюле, Рюдігер, Шлоттербек, Раум, Гюндоган (Горетцка, 67), Кімміх, Хавертц (Фюллькруг, 79), Мюллер (Хофманн, 67), Гнабрі, Мусиала (Гетце, 79)

Японія: Гонда, Сакай (Мінаміно, 74), Йосіда, Ітакура, Нагатомо (Мітома, 57), Ендо, Камада, Кубо (Томіясу, 46), Танака (Доан, 71), Іто, Маеда (Асано, 57)

Огляд матчу:

Варто зазначити, що німецька збірна вперше в своїй історії програла дві стартові зустрічі чемпіонатів світу.

На минулому мундіалі Німеччина програла збірній Мексики з рахунком 0:1. Згодом команда не змогла вийти з групи, заробивши всього лише три очки. Німеччина в наступних двох іграх перемогла Швецію (2:1), але програла Південній Кореї з рахунком 0:2.

Незважаючи на поразку, цей матч став особливим для нападника збірної Німеччини Юссуфа Мукоко, який став наймолодшим гравцем німецької національної команди, який коли-небудь брав участь у матчах чемпіонатів світу.

Мукоко, який вийшов на заміну в матчі з командою Японії, кілька днів тому виповнилося 18 років.

Крім того, Мукоко став наймолодшим гравцем на чемпіонатах світу за останні 20 років - 12 червня 2002 року в складі збірної Нігерії в матчі з Англією дебютував Фемі Опабунмі, якому на той момент було 17 років і 101 день. З тих пір в матчах чемпіонату світу не брали участь гравці молодше 18 років.

Слова тренерів після матчу

Головний тренер збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік:

"У першому таймі ми втратили багато моментів. Японія обіграла нас за ефективністю, завдяки чому і забила ще один гол. Індивідуальні помилки, які ми допустили сьогодні, не повинні більше повторитися. Ми знали, що Японія швидко переходить від оборони до атаки, і це те, що вони продемонстрували в цій грі".

Головний тренер збірної Японії Хадзіме Моріясу:

"Я вважаю, що це історичний момент і історична перемога, якщо не сказати більше. Що стосується розвитку японського футболу, я думаю, що ми набираємо обертів, і гравці їдуть за кордон.

Ми вважаємо, що ці ліги сприяли розвитку здібностей наших японських гравців, тому ми дуже вдячні і поважаємо це. Але незалежно від суперника, ми прагнемо до перемоги".

Додамо, що в іншому матчі групи Е збірна Іспанії завдала принизливої поразки команді Коста-Ріки (7:0).

У наступному турі збірна Німеччини зіграє проти Іспанії, а Коста-Ріка поміряється силами з Японією.

Нагадаємо, що це фіаско Німеччини це вже друга гучна сенсація на ЧС-2022. Напередодні збірна Аргентини несподівано програла Саудівській Аравії.

Вас також можуть зацікавити новини: