Світоліна вперше вивела збірну України у фінал престижного тенісного турніру

Це стало можливим завдяки перемозі українок у півфінальному матчі над дворазовими чинними чемпіонками турніру - командою з Італії.

Жічноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінал Кубку Біллі Джин Кінг.

Це стало можливим завдяки перемозі українок у півфінальному матчі над дворазовими чинними чемпіонками турніру - командою з Італії, пише Champion. Зазначається, що другу перемогу українкам забезпечила Еліна Світоліна, яка розгромила лідерку суперниць, Жасмін Паоліні.

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з результатом 6:2, 6:2.

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Видання зазначило, що Світоліна одразу увійшла в гру і повела з рахунком 3:0 з двома брейками. Хоча італійка скоротила відставання до мінімуму, але обійти Світоліну їй не вдалося. Так, перший сет закінчився з рахунком 6:2.

Друга партія розпочалася так само з 3:0 на користь українки. Паоліні намагалася боротися, але у неї нічого не вдалося. Суперниці завершили другий сет з рахунком – 6:2.

Це принесло Україні дебютний вихід у фінал Кубку Біллі Джин Кінг.

Емоції найкращої української тенісистки після останнього виграного розіграшу виглядали яскраво і навіть несподівано.

Довідка УНІАН. Кубок Біллі Джин Кінг - це найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Проводяться Міжнародною федерацією тенісу. Аналог чоловічого кубка Девіса.

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