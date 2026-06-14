Чому майже всі пілоти Формули-1 живуть у Монако: причини можуть здивувати

Причин, чому зірки найпрестижніших перегонів у світі вибирають жити в Монако, насправді декілька і всі вони важливі.

Майже кожен гонщик Формули-1 живе в Монако, і справа не тільки в податкових пільгах, які спонукають їх оселитися в цій маленькій державі.

Як пише Supercarblondie, серед мешканців Монако є цілий список справжніх легенд Формули-1 – від Шарля Леклера до Макса Ферстаппена, Льюїса Хемілтона, Ландо Норріса та Валттері Боттаса.

Але що ж приваблює гонщиків у цій країні, крім відсутності прямого оподаткування? На перший погляд, це може здатися очевидним.

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По-перше, Монако розташоване на Французькій Рив'єрі, приваблюючи суперкари та їхніх шанувальників з усього світу. Навіть розкішні яхти вздовж узбережжя бліднуть на тлі автомобілів, що проїжджають повз.

Як працює оподаткування в Монако

Податкова система Монако відрізняється тим, що тут немає податку на багатство, майно та житло.

Оподаткуванню підлягають лише дві групи – особи з французьким громадянством та певні компанії залежно від їхнього обороту.

Відповідно до податкових угод з Францією, французи, які проживають у Монако, оподатковуються за французькими законами.

Винятки становлять французи, які працюють у державних установах, особи, які перебувають у шлюбі з громадянами Монако, та особи з подвійним громадянством.

Таким чином, у пілотів Формули-1 є очевидний стимул переїхати до Монако, якщо вони хочуть зберегти свої мільйони.

Чому ще пілоти живуть у Монако

Але це не єдина причина, через яку вони можуть задуматися про переїзд, зазначило видання. Справа в тому, що в Монако знаменитості можуть жити спокійним життям, не побоюючись бути впізнаними натовпом фанатів або папараці.

У цій державі діють одні з найсуворіших законів про недоторканність приватного життя. Нещодавно там набув чинності новий закон, що забороняє несанкціоновану фото- та відеозйомку гостей усередині готелів і казино.

"Обережність – одна з найцінніших валют Монако. Цей закон гарантує, що наші гості можуть обідати, грати в азартні ігри або просто відпочивати, не побоюючись, що їхні дії будуть показані всьому світу", – повідомило джерело видання.

Крім усього цього, Монако і Формула-1 тісно переплетені. Зрештою, Гран-прі Монако залишається однією з найпрестижніших гонок у цьому виді спорту. У розкладі Ф-1 гонка в Монако запланована на 9 років вперед – до 2035 року.

Інші новини Формули-1

Нещодавно наймолодший пілот Формули-1 встановив новий рекорд. Представник команди Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Андреа Кімі Антонеллі став наймолодшим в історії гонщиком, який завоював поул-позицію.

Крім того, у квітні керівництву Формули-1 довелося скасувати два Гран-прі. Зокрема, тоді були скасовані гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії.

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