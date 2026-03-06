Гонки Формули-1 під загрозою зриву через конфлікт на Близькому Сході

Формула-1 стежить за безпекою перед Гран-прі в Бахрейні та Саудівській Аравії.

Війна в Ірані серйозно порушила повітряне сполучення в Перській затоці, ставлячи під загрозу заплановані гонки Формули-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії. Через це спортсмени опинилися в скрутному становищі, а частина турнірів була скасована, пише Financial Times.

Провідних тенісистів, серед яких Данило Медведєв та Андрій Рубльов, евакуювали з Оману після того, як вони застрягли в Дубаї. Крикетна команда England Lions повернулася додому після скасування серії в Абу-Дабі. Формула-1 заявила, що уважно стежить за ситуацією та надає пріоритет безпеці команд і персоналу.

Тестовий захід від виробника шин Pirelli у Бахрейні, запланований минулими вихідними, був скасований. Для перевезення команд Mercedes та McLaren довелося зафрахтувати літаки з Даммама до Каїра та далі до Англії.

Через авіаудари США та Ізраїлю по Ірану та іранські ракетні відповіді рейси у регіоні скоротилися, залишивши десятки тисяч людей у скрутному становищі.

Крім Формули-1, постраждали й інші види спорту: чемпіонат світу з гонок на витривалість скасував першу гонку в Катарі, а футбольні матчі в Ізраїлі, Катарі та Ірані перенесено. Сумнівною стала участь Ірану у Чемпіонаті світу з футболу цього літа в США, Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, що Перська затока стає ключовим регіоном міжнародного спорту: Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ інвестували мільярди доларів у проведення великих заходів. Однак нинішній конфлікт ставить під сумнів можливість проведення гонок та інших спортивних подій у безпечному режимі.

