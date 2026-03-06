Боксер-олімпієць Хижняк дізнався суперника у своєму першому професійному бою

Поєдинок відбудеться 21 березня.

Український боксер Олександр Хижняк, який є олімпійським чемпіоном, дізнався ім’я свого суперника у своєму дебютному поєдинку на професійному ринзі.

Як повідомляє Sport.ua, він проведе перший бій проти колумбійця Вільмера Барона, який має рекорд 8 перемог, 13 поразок і 1 нічию (6 нокаутів).

Цей поєдинок відбудеться 21 березня у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика, чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF - Usyk 17 Promotions.

Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув срібло на Літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо та золоту медаль на Літніх Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Як повідомлялося, раніше Усик заявив, що вже має плани на майбутнє після завершення спортивної карʼєри і націлився на президентське крісло.

За його словами, він хоче "попрацювати на державу". Відповідаючи на іронічне запитання щодо того, чи таки стане він мером Конотопа, Усик сказав, що нижчу за пост президента посаду не розглядає.

Також стало відомо, коли Усик проведе свій наступний бій. Українець захищатиме свій пояс WBC проти 36-річного чемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верхувена. Бій запланований на 23 травня і має відбутися в Єгипті - на майданчику біля Пірамід Гізи.

