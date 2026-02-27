Стали відомі наступний суперник і дата бою Усика

Бій запланований на 23 травня і повинен пройти в Єгипті - на майданчику біля Пірамід Гізи.

Український боксер Олександр Усик проведе свій наступний бій з чемпіоном світу з кікбоксингу Ріко Верхувеном. Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Відзначається, що він захищатиме свій пояс WBC проти 36-річного нідерландського бійця. Бій заплановано на 23 травня і має відбутися в Єгипті - на майданчику біля Пірамід Гізи.

Варто зазначити, що Верхувен - багаторічний чемпіон світу з кікбоксингу у важкій вазі за версією GLORY, якого називають "королем важкої дивізії". Для нього це стане дебютом на такому рівні в професійному боксі.

При цьому офіційні деталі організації та телетрансляції поки уточнюються.

Олександр Усик - останні новини

Раніше Інсайдер Ден Рафаель повідомляв, що Усик планує провести бій проти американця Деонтея Вайлдера. Однак він зазначав, що наступним суперником українця може стати інший боксер.

Британський боксер Фабіо Уордлі заявив, що він зараз знаходиться в такому становищі, що готовий і надалі пропонувати Усику провести з ним бій - поки той не погодиться.

"Якщо це не він, і з цим боєм не зійдеться, то я і надалі буду брати участь в хороших поєдинках, демонструвати класні виступи в надії, що одного разу він все-таки скаже "так", - додав він.

