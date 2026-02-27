Жеребкування Ліги Конференцій: стало відомо, з ким зіграє 'Шахтар' у 1/8 фіналу

27 лютого пройшло жеребкування Ліги Конференцій, де донецький "Шахтар" дізнався свого суперника в 1/8 фіналу турніру. "Гірники" розіграють путівку до чвертьфіналу з польським клубом "Лех".

Усі пари 1/8 фіналу ЛК:

  • Крістал Пелас – АЕК Ларнака
  • Сігма – Майнц
  • Лех – Шахтар
  • Самсунспор – Райо Вальєкано
  • АЗ – Спарта
  • Целє – АЕК Афіни
  • Фіорентина – Ракув
  • Рієка – Страсбур

Також 27 лютого о 13:00 у швейцарському місті Ньон відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. До цього етапу пройшли 16 команд – 8 зі стикових матчів і стільки ж вийшли напряму з групового етапу турніру. 

Відео дня

Мадридський "Реал", за який виступає український воротар Андрій Лунін, у 1/8 фіналу проведе два матчі проти "Манчестер Сіті". А французький "ПСЖ" з захисником Іллею Забарним зіграє проти лондонського "Челсі". Перші матчі ЛЧ пройдуть 10-11 та 17-18 березня. Всі пари 1/8 фіналу ЛЧ: 

  • Реал Мадрид – Манчестер Сіті
  • ПСЖ – Челсі
  • Галатасарай – Ліверпуль
  • Аталанта – Баварія
  • Ньюкасл – Барселона 
  • Атлетіко – Тоттенхем
  • Буде-Глімт – Спортінг 
  • Байєр – Арсенал 

Цього ж дня пройшло і жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. "Рома", за яку виступає український форвард Артем Довбик, зіграє проти італійської "Болоньї". А французький "Ліон" Романа Яремчука протистоятиме "Сельті". Матчі цього етапу ЛЄ пройдуть 12 та 19 березня. Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи: 

  • Ференцварош – Брага
  • Панатінаїкос – Бетіс
  • Генк – Фрайбург
  • Сельта – Ліон
  • Штутгарт – Порту
  • Ноттінгем – Мітьюлланд
  • Болонья – Рома
  • Лілль – Астон Вілла

Нагадаємо, раніше пройшло жеребкування Ліги Націй, де Україна дізналася своїх суперників з дивізіону B. Підопічні Реброва зіграють з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

Вас також можуть зацікавити новини: