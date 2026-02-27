Жеребкування Ліги Конференцій: стало відомо, з ким зіграє 'Шахтар' у 1/8 фіналу

27 лютого пройшло жеребкування Ліги Конференцій, де донецький "Шахтар" дізнався свого суперника в 1/8 фіналу турніру. "Гірники" розіграють путівку до чвертьфіналу з польським клубом "Лех".
Усі пари 1/8 фіналу ЛК:
- Крістал Пелас – АЕК Ларнака
- Сігма – Майнц
- Лех – Шахтар
- Самсунспор – Райо Вальєкано
- АЗ – Спарта
- Целє – АЕК Афіни
- Фіорентина – Ракув
- Рієка – Страсбур
Також 27 лютого о 13:00 у швейцарському місті Ньон відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. До цього етапу пройшли 16 команд – 8 зі стикових матчів і стільки ж вийшли напряму з групового етапу турніру.
Мадридський "Реал", за який виступає український воротар Андрій Лунін, у 1/8 фіналу проведе два матчі проти "Манчестер Сіті". А французький "ПСЖ" з захисником Іллею Забарним зіграє проти лондонського "Челсі". Перші матчі ЛЧ пройдуть 10-11 та 17-18 березня. Всі пари 1/8 фіналу ЛЧ:
- Реал Мадрид – Манчестер Сіті
- ПСЖ – Челсі
- Галатасарай – Ліверпуль
- Аталанта – Баварія
- Ньюкасл – Барселона
- Атлетіко – Тоттенхем
- Буде-Глімт – Спортінг
- Байєр – Арсенал
Цього ж дня пройшло і жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. "Рома", за яку виступає український форвард Артем Довбик, зіграє проти італійської "Болоньї". А французький "Ліон" Романа Яремчука протистоятиме "Сельті". Матчі цього етапу ЛЄ пройдуть 12 та 19 березня. Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:
- Ференцварош – Брага
- Панатінаїкос – Бетіс
- Генк – Фрайбург
- Сельта – Ліон
- Штутгарт – Порту
- Ноттінгем – Мітьюлланд
- Болонья – Рома
- Лілль – Астон Вілла
Нагадаємо, раніше пройшло жеребкування Ліги Націй, де Україна дізналася своїх суперників з дивізіону B. Підопічні Реброва зіграють з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.