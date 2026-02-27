Жеребкування Ліги Конференцій: стало відомо, з ким зіграє 'Шахтар' у 1/8 фіналу

Також стали відомі пари інших турнірів єврокубків.

27 лютого пройшло жеребкування Ліги Конференцій, де донецький "Шахтар" дізнався свого суперника в 1/8 фіналу турніру. "Гірники" розіграють путівку до чвертьфіналу з польським клубом "Лех".

Усі пари 1/8 фіналу ЛК:

Крістал Пелас – АЕК Ларнака

Сігма – Майнц

Лех – Шахтар

Самсунспор – Райо Вальєкано

АЗ – Спарта

Целє – АЕК Афіни

Фіорентина – Ракув

Рієка – Страсбур

Також 27 лютого о 13:00 у швейцарському місті Ньон відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. До цього етапу пройшли 16 команд – 8 зі стикових матчів і стільки ж вийшли напряму з групового етапу турніру.

Мадридський "Реал", за який виступає український воротар Андрій Лунін, у 1/8 фіналу проведе два матчі проти "Манчестер Сіті". А французький "ПСЖ" з захисником Іллею Забарним зіграє проти лондонського "Челсі". Перші матчі ЛЧ пройдуть 10-11 та 17-18 березня. Всі пари 1/8 фіналу ЛЧ:

Реал Мадрид – Манчестер Сіті

ПСЖ – Челсі

Галатасарай – Ліверпуль

Аталанта – Баварія

Ньюкасл – Барселона

Атлетіко – Тоттенхем

Буде-Глімт – Спортінг

Байєр – Арсенал

Цього ж дня пройшло і жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. "Рома", за яку виступає український форвард Артем Довбик, зіграє проти італійської "Болоньї". А французький "Ліон" Романа Яремчука протистоятиме "Сельті". Матчі цього етапу ЛЄ пройдуть 12 та 19 березня. Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:

Ференцварош – Брага

Панатінаїкос – Бетіс

Генк – Фрайбург

Сельта – Ліон

Штутгарт – Порту

Ноттінгем – Мітьюлланд

Болонья – Рома

Лілль – Астон Вілла

Нагадаємо, раніше пройшло жеребкування Ліги Націй, де Україна дізналася своїх суперників з дивізіону B. Підопічні Реброва зіграють з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

