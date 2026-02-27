Міністр спорту сказав, що треба змінити, щоб Україна здобувала медалі на Олімпіаді

В Україні лише 15 % дорослих займається спортом, а дітей - іще менше.

Повномасштабна агресія РФ вдарила по спортивній сфері: в Україні загинули 663 спортсмени, зруйновано багато об’єктів спортивної інфраструктури. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це розповів міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"За час повномасштабного вторгнення ворог зруйнував або пошкодив понад 830 об’єктів спортивної інфраструктури, зокрема 24 бази олімпійської, параолімпійської підготовки. Частина спортсменів і тренерів служать у ЗСУ. За останніми даними, щонайменше 663 з них вбито росіянами", - наголосив він і додав, що, крім того, частина спортсменів через війну змінила місце проживання і тренування.

Бідний нагадав, цього року на зимовій Олімпіаді Україна не завоювала жодної медалі, а до повномасштабного вторгнення, на зимовій Олімпіаді 2022-го, виграла лише одну срібну нагороду.

"Наші кліматичні умови та стан інфраструктури об’єктиво ускладнює розвиток зимових видів спорту", - підкреслив він.

Водночас, наголосив, на останній Олімпіаді українські спортсмени 8 разів потрапляли до топ-10. Також він нагадав про несправедливу дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за "шолом пам’яті".

"Наступного місяця українські параолімпійці виступають на Параолімпійських іграх. Через обурливе рішення Міжнародного Параолімпійського комітету - повернути національну символіку країни-агресора на змагання - українська делегація не братиме участь в офіційній церемонії відкриття Параолімпійських ігор. Разом з нами аналогічне рішення ухвалили наші партнери з низки країн ЄС", - підкреслив Бідний.

Він наголосив, що українців необхідно активно залучати до спорту, зокрема молодь. За словами посадовця, у Норвегії регулярно спортом займається 60% населення, у Великій Британії – 70%. Тим часом в Україні лише близько 15% дорослих регулярно займаються спортом, а серед дітей показник ще нижчий.

"Поки цифри не зміняться та більшість людей не займатиметься спортом – ми не зможемо розраховувати на високу кількість медалей", - сказав Бідний.

Він пояснив, що коли хоча б 40% українців займатимуться спортом понад два рази на тиждень, тоді призові місця й медалі на міжнародних змаганнях стануть закономірним результатом.

Український спорт

Як повідомляв УНАН, український спортсмен Владислав Гераскевич, який виступає в скелетоні (різновид санного спорту), прагнув виступати на Олімпіаді у "шоломі пам’яті", щоб нагадати світу про те, що Росія скоює щоденні вбивства невинних людей в Україні. Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому виступати в цьому шоломі, а коли спортсмен проігнорував заборону, МОК дискваліфікував його.

Виступаючи у Верховній Раді 26 лютого, Гераскевич наголосив, що Сергій Бубка не може носити звання Героя України, адже він підігрує Росії та допускає прапори країни-окупанта в організаціях, які очолює. Гераскевич закликав позбавити Бубку звання Героя України, наклавши на нього санкції.

