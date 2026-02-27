Еліна Світоліна назвала свою місію в матчах проти росіянок

Світоліна назвала матчі проти росіянок своєю особистою місією під час війни та джерелом мотивації.

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що матчі проти російських спортсменок мають для неї особливе значення і є особистою місією під час війни.

Як розповіла тенісистка в інтервʼю "24 каналу", поєдинки з представницями РФ стають додатковою мотивацією для прогресу та перемог.

"Для мене це мотивація – підніматися ще вище в рейтингу і грати краще, щоб перемагати їх. Це особистий виклик. Під час війни грати проти них і перемагати їх – моя місія на корті", – сказала Світоліна.

Нагадаємо, що в лютому українка дійшла до фіналу турніру категорії WTA 1000 Dubai, де поступилася американці Джессіці Пегулі. Турніри серії WTA 1000 вважаються другими за престижністю в жіночому тенісі після змагань Великого шлема (окремо стоїть Підсумковий турнір WTA).

На шляху до фіналу Світоліна здобула перемогу в напруженому тригодинному півфіналі проти Корі Гауфф. Після матчу вона зізналася, що сили продовжувати боротьбу їй додають думки про Україну.

Згодом українська тенісистка повернулася до топ-10 рейтингу WTA.

