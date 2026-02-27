'Шахтар' дізнався потенційних суперників в 1/8 Ліги Конференцій

Жеребкування відбудеться 27 лютого.

У четвер, 26 лютого, пройшли матчі-відповіді 1/16 плейоф Ліги Конференцій, внаслідок чого донецький "Шахтар" дізнався своїх потенційних суперників в наступному етапі турніру.

Відтак, "гірники" в 1/8 фіналу зіграють або з польським клубом "Лех", або ж з турецьким "Самсунспором". Жеребкування турніру відбудеться вже в пʼятницю, 27 лютого.

Зазначимо, що у разі потрапляння донеччан на полський клуб, потенційна сітка в подальших етапах для українців буде складнішою. Зокрема у потенційному півфіналі підопічні Арди Турана можуть зустрітися з англійським "Крістал Пелес", італійською "Фіорентиною" чи німецьким "Майнц 05".

Нагадаємо, донецький "Шахтар" вийшов до 1/8 плейоф Ліги Концеференцій завдяки тому, що посів шосту сходинку в загальній турнірній таблиці. "Гірники" в шести матчах здобули чотири перемоги, також на їхньому рахунку одна нічия і одна поразка.

Зазначимо, що "Шахтар" – єдиний український клуб, який візьме участь у весняній частині єврокубків. У турнірній таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна посідає 25 сходинку. І в разі успішних виступів донеччан у турнірі, Україна може обігнати Румунію і Сербію, які вже втратили усіх своїх представників у єврокубках. Якщо це вдасться, то переможець УПЛ 2026/27 у євросезоні 2027/28 розпочинатиме відбір із другого раунду кваліфікації ЛЧ, а не з першого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що легенда "Шахтаря" Тарас Степаненко повертається в УПЛ. За даними ЗМІ, футболіст до кінця сезону гратиме за "Колос" з Ковалівки, після чого сторони розглянуть можливість подальшої співпраці.

