Не Ф'юрі, Джошуа чи Дюбуа: ще один британець заявив про бажання провести бій проти Усика

Звання нового чемпіона світу за версією WBO здобув британець Фабіо Вордлі. Боксер розраховував стати чемпіоном після бою з Олександром Усиком, проте той вирішив зробити пояс вакантним.

Тепер Вордлі натомість проведе титульний захист проти екссуперника Усика Дюбуа у поєдинку, що відбудеться в Манчестері 9 травня.

Після першої очної зустрічі з Дюбуа Вордлі згадав про ситуацію з непроведеним боєм проти Усика. Британський боксер наголосив, що "розчарований" таким рішенням українця, хоч і може його зрозуміти.

"Я дуже розчарований. Довів попередніми боями, що хочу протистояти лише найкращим. Хочу битися проти найкращих у світі", - сказав Вордлі Sky Sports.

За його словами, він може зрозуміти Усика:

"У певний момент в кар'єрі він заробив собі право визначати, що хоче робити або з ким хоче битися. Він заслужив бути у тій позиції, якій перебуває".

За словами Вордлі, він наразі перебуває у такому положенні, що готовий і надалі пропонувати Усику провести з ним бій - допоки той не погодиться.

"Якщо це не він, і з цим боєм не зростеться, то я і надалі братиму участь у хороших поєдинках, демонструватиму класні виступи в надії, що одного дня він таки скаже "так", - додав боксер.

Олександр Усик - останні новини

Український боксер провів останній бій у липні 2025 року, здолавши британця Даніеля Дюбуа. Ця перемога дозволила українцеві стати 2-разовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, проте вже наприкінці року він втратив цей статус, зробивши вакантним пояс WBO.

Інсайдер Ден Рафаель повідомляв, що Усик планує провести бій проти американця Деонтея Вайлдера. Проте наступним суперником українця може стати інший боксер.

За його словами, Вайлдер перед боєм з Усиком планує побитися з британським боксером Дереком Чісорою. У такому випадку для бою проти Усика американцеві доведеться перемогти британського боксера.

