Олександр Усик став автором кращого нокауту 2025 року, - WBC

Це звання він отримав за бій з британцем Даніелем Дюбуа.

Всесвітня боксерська рада WBC назвала Олександра Усика автором кращого нокауту 2025 року, про це повідомляється на сайті цієї організації.

Чемпіону WBC, WBA та IBF присудили цю нагороду за удар в поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа.

"Усик довів, що, окрім майстерної техніки, він також володіє силою завершального удару. Українець видовищно зупинив такого гіганта, як Дюбуа, ударом, який став ідеальним завершенням грізного виступу у важкій вазі", - сказано на сайті WBC.

Кого ще хоче нокаутувати Усик

Як повідомлялося, чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик допускає можливість провести третій бій із Тайсоном Ф'юрі, проте з однією умовою.

Він зазначив, що інтерес до такого поєдинку в нього є, однак цей бій можливий виключно у форматі поєдинку за "абсолют".

Оцінюючи так звану "велику трійку" суперважковиків, до якої входять Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер Усик сказав, що не ділить їх на найсильнішого і найслабшого, однак все ж визнав, що найскладнішим суперником для нього виявився саме Ф'юрі. На другому місці Джошуа, а Вайлдер поки що ставить третім, оскільки Усик поки не зустрічався з ним у рингу.

Також Усик заявив, що хотів би спробувати свої сили в поєдинку за правилами ММА.

Він розповів, що в UFC зустрівся б із колишнім чемпіоном UFC у двох дивізіонах Джоном Джонсом.

"Думка побитися за правилами ММА відвідувала мене… але, думаю, це погана ідея. З ким би бився з UFC? З Джоном Джонсом", - сказав він.

