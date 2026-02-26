Російський клуб покликав до себе легенду Барселони: що той відповів

Раніше футболіст розірвав контракт з бразильським "Васко да Гама".

Російський "ЦСКА" намагався підписати ексгравця "Барселони" Філіпе Коутіньйо. Про це повідомляють росЗМІ, додаючи, що футболіст відмовився їхати до Росії.

Зазначається, що бразилець натомість планує або підписати контракт із клубом із США, або ж взагалі завершити карʼєру. Незадовго до цього футболіст розірвав контракт з бразильським "Васко да Гама". Як повідомили в самому клубі, бажання закінчити співпрацю пішло від самого футболіста.

Зазначимо, що 33-річний Коутіньйо раніше виступав за низку грантів європейського футболу. Зокрема за Інтер", "Барселону", "Ліверпуль" і "Баварію". Також хавбек провів 68 матчів у складі національної збірної Бразилії, відзначившись у них 21 голом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що легенда донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко повертається до УПЛ. За даними ЗМІ, футболіст гратиме за "Колос" з Ковалівки до кінця поточного сезону. Надалі ж сторони ухвалять рішення щодо майбутньої співпраці.

В 1/16 плей-оф Ліги чемпіонів норвезький "Буде-Глімт" сенсаційно вибив з турніру минулорічного фіналіста - міланський "Інтер". Після перемоги у першому матчі норвежці обіграли італійців і в другій зустрічі з рахунком 2:1. Загальний рахунок - 5:2, що дозволило "Буде-Глімту" пройти до 1/8 фіналу турніру.

