Дебютант Ліги чемпіонів сенсаційно вибив з турніру минулорічного фіналіста

В 1/16 плей-оф Ліги чемпіонів норвезький "Буде-Глімт" сенсаційно вибив з турніру минулорічного фіналіста – міланський "Інтер".

Після перемоги у першому матчі норвежці обіграли італійців і в другій зустрічі з рахунком 2:1. Загальний рахунок – 5:2, що дозволило "Буде-Глімту" пройти до 1/8 фіналу турніру. Зазначимо, що це не перша сенсанційна перемога клубу цього року. До цього на груповому етапі вони обіграли "Атлетіко" та "Манчестер Сіті".

"Це чудовий вечір для клубу, фанів та норвезького футболу. З цього моменту ми не будемо обговорювати наші цілі", – заявив головний тренер команди К'єтіль Кнутсен.

В інших матчах цього вечора Атлетіко розгромив "Брюгге" з рахунком 4:1 й вирушив до наступного етапу. Також туди пройшли "Баєр", який за результатами двох матчів обіграв "Олімпіакос" з рахунком 2:0 та "Ньюкасл", який після розгрому "Карабаху" в першій зустрічі, мінімально обіграв азербайджанський клуб у зустрічному поєдинку.

Зазначимо, що 25 лютого пройдуть останні матчі 1/16 плейоф Ліги чемпіонів. За прохід до 1/8 позмагаються:

Аталанта - Боруссія (Д) (перший матч закінчився з рахунком 0:2)

Ювентус – Галатасарай (2:5)

ПСЖ – Монако (3:2)

Реал Мадрид – Бенфіка (1:0)

