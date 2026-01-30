Результати жеребкування Ліги Чемпіонів: 'Бенфіка' знову зустрінеться з 'Реалом'

Стали відомими усі пари стикових матчів Ліги Чемпіонів сезону 2025/2026.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стадії плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2025/2026. В наступній стадії турніру на футбольний клуб "Бенфіка" знову чекає протистояння з королівським клубом "Реал Мадрид".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Як свідчать результати жеребкування, у наступній стадії Ліги чемпіонів відбудуться наступні матчі:

Відео дня

Португальська "Бенфіка" українців Анатолія Трубіна і Георгія Судакова знову зустрінеться з іспанським грандом "Реал Мадрид".

"Монако" зіграє з "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) українця Іллі Забарного.

Азербайджанський "Карабах" українця Олексія Кащука зіграє проти англійського клубу "Ньюкасл".

Норвезький "Буде-Глімт" зіграє з італійським "Інтером".

Турецький "Галатасарай" зустрінеться з італійським "Ювентусом".

Німецька "Боруссія Дортмунд" зустрінеться з італійською "Аталантою".

Бельгійський "Брюгге" з іспанським "Атлетико Мадрид".

Грецький "Олімпіакос" українця Романа Яремчука з німецьким "Баєром".

Перші матчі відбудуться 17-18 лютого, повторні матчі – 24-25 лютого.

Переможці цих пар вийдуть у наступний раунд – 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де на них чекатимуть вісім найкращих команд групового етапу – "Арсенал", "Баварія", "Ліверпуль", "Тоттенхем", "Барселона", "Челсі", "Спортинг" та "Манчестер Сіті".

Новини футболу

Як повідомляв УНІАН, в останньому 8-му раунді групового етапу португальська "Бенфіка" зуміла забронювати собі місце в плей-офф завдяки диво-голу українського голкіпера Анатолія Трубіна, який забив у ворота мадридського "Реала" на останній хвилині.

Цей гол Трубіна був визнаний найкращим за підсумками 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Вас також можуть зацікавити новини: