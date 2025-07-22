Матч було зіграно на Мальті.

Відбулася перша зустріч чвертьфіналу кваліфікації Ліги чемпіонів між мальтійським клубом "Хамрун Спартанс" та київським "Динамо". Матч закінчився в рахунком 3:0 на користь українського клубу.

Рахунок у грі відкрив Ванат на 13-й хвилині, замкнувши простріл Буяльського з лівого флангу. Після перерви вже сам Буяльський на 76-й хвилині пробив голкіпера мальтійців, при чому йому допоміг рикошет від захисника. Фінальну крапку у матчі постав Волошин, який у вже компенсований час після прострілу чи удару Шапаренка "заніс" м’яч в ворота.

Ліга чемпіонів. 2-й кваліфікаційний раунд. Перший матч.

Відео дня

"Хамрун Спартанс" - "Динамо" - 0:3

Голи: Ванат (13), Буяльський (76), Волошин (92)

Попередження: Белічич (45+1), Шимкус (50), Мбонг (55), Едер (69) - Ванат (74)

"Хамрун Спартанс": Бонелло, Камендзулі (Адранья, 87), Компрі (Мікаллеф, 87), Белічич, Політо (ель-Фаніс, 38), Едер (Тіун, 73), Емерсон, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффі (Шеррі, 73)

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик, Піхальонок (Шапаренко, 67), Михайленко, Буяльський (Бражко, 80), Кабаєв (Пономаренко, 80), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 67)

Матч-відповідь заплановано на 29 липня в польському Любліні.

Українські клуби у єврокубках

Українські футбольні клуби дізнались своїх потенційних суперників у наступних раундах єврокубків.

Якщо "Динамо" пройде "Хамрун", то зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Також стали відомі потенційні суперники "Шахтаря" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Якщо гірники пройдуть "Бешикташ", то зустрінуться з невдахою пари: "Рейнджерс" (Шотландія) - "Панатінаїкос" (Греція).

Крім того, визначились потенційні суперники "Полісся" та "Олександрії" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій.

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