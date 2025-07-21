Якщо "Динамо" пройде "Гамрун", то зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Українські футбольні клуби "Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія" дізнались своїх потенційних суперників у наступних раундах єврокубків.

Якщо "Динамо" пройде "Гамрун", то зустрінеться з переможцем пари:

"Пафос" (Кіпр) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)

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Якщо українська команда поступиться мальтійцям, то потрапить до Ліги Європи і зіграє з невдахою пари:

"Пафос" (Кіпр) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Також стали відомі потенційні суперники "Шахтаря" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Якщо гірники пройдуть "Бешикташ", то зустрінуться з невдахою пари:

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Панатінаїкос" (Греція)

Якщо українська команда поступиться турецькій, то потрапить до Ліги Конференцій і зіграє з переможцем пари:

"Сент-Патрікс" (Ірландія) - "Калью" (Естонія)

Крім того, визначились потенційні суперники "Полісся" та "Олександрії" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій.

Якщо "Полісся" пройде "Санта-Колому", то зустрінеться з переможцем пари:

"Пакш" (Угорщина) - "Марібор" (Словенія)

Якщо "Олександрія" пройде "Партизан", то зустрінеться з невдахою пари:

"Мідтьюлланн" (Данія) - "Гіберніан" (Шотландія)

Виступи "Шахтаря" у Лізі Європи

Раніше, донецький "Шахтар" без труднощів пройшов до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи. У першій зустрічі український клуб здобув перемогу з рахунком 6:0, перетворивши матч-відповідь на формальність. Матч-відповідь у Фінляндії закінчився з рахунком 0:0.

У наступному турі кваліфікації донецький клуб зустрінеться із турецьким грандом "Фенербахче". Матчі будуть зіграні 24 та 31 липня.

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