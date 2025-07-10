Матч відбувся на стадіоні "Стожіце" в Любляні.

Донецький "Шахтар" зіграв свою першу зустріч у кваліфікації Ліги Європи проти фінського клубу "Ільвес Тампере". Поєдинок закінчився перемогою українського клубу з розгромним рахунком 6:0.

На 26-ій хвилині Сантана після передачі від Кевіна відкрив рахунок у матчі, а на 43-ій Еліас ударом головою після подачі з кутового все того ж Сантани після кутового подвоїв перевагу своєї команди.

В дебюті другого тайму Сантана оформив дубль, довівши рахунок до розгромного - 3:0. Та на цьому "гірники" не зупинилися: на 74-ій хвилині Кевін забив свій гол. Наприкінці матчу Педріньйо відзначився результативним видовищним ударом, а крапку в матчі поставив Невертон на 90-ій хвилині - 6:0.

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Матч відбувся на стадіоні "Стожіце" в Любляні (Словенія).

Шахтар - Ільвес - 6:0

Голи: Аліссон, 26, 47, Кауан Еліас, 43, Кевін, 74, Педріньо, 87, Невертон, 90

"Шахтар": Різник - Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля (Вінісіус, 72) - Судаков (Очеретько, 58), Марлон (Назарина, 85), Бондаренко (Педріньйо, 58) - Аліссон, Еліас (Невертон, 72), Кевін.

"Ільвес": Віртанен - Рале, Вяйсянен, Мяенпяя - Юккола, Ветелі (Ала-Мюллюмякі, 78), Попович, Валліус (Улунду, 63) - Стьопін (Канга, 63), Ріскі (Гютенен, 78), Седербек.

Матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи між "Ільвесом" та "Шахтарем" відбудеться 17 липня у фінському Тампере.

Новини футболу

Раніше колишній гравець "Барселони" Арда Туран став новим тренером донецького "Шахтаря". Контракт із 38-річним тренером розрахований на два роки - до літа 2027 року

"Гірники" гарантували собі місце в кваліфікації Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України з футболу, де вони обіграли київське "Динамо". Через перемогу "Рієки" над "Славен Белупо" вакантне місце здобув клуб "Динамо" Загреб, який випереджає "Шахтар" у клубному рейтингу серед команд, що мали розпочинати турнір з кваліфікації.

Згодом УЄФА провела жеребкування 2-го раунду кваліфікації для європейських кубків на сезон 2025/26 рр. Стали відомі суперники українських команд.

"Шахтар" зустрінеться із турецьким "Бешикташем" у другому раунді Ліги Європи, якщо зможе подолати фінський "Ільвес Тампере".

Чемпіон України київське "Динамо" розпочне виступ у європейських кубках з 2-го раунду відбору Ліги чемпіонів. Першим суперником киян буде переможець першого раунду у парі "Жальгіріс" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта).

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