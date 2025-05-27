До підписання контракту з "Шахтарем" він був наставником турецького "Еюпспора".

Колишній гравець "Барселони" Арда Туран став новим тренером донецького "Шахтаря". Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу.

Контракт із 38-річним тренером розрахований на два роки – до літа 2027 року. Туран стане 39-м наставником в історії команди.

"Я пишаюся тим, що приєднався до "Шахтаря", – великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Це команда, добре відома в усій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі. Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах", – прокоментував Туран своє призначення.

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До підписання контракту з "Шахтарем" турецький фахівець тренував клуб Першої ліги Туреччини "Еюпспор". У перший сезон з командою він зміг привести її до першості в турнірі та вивести до Суперліги. У сезоні 2024/25 "Еюпспором" під керівництвом Турана посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, що 24 травня "Шахтар" попрощався з хорватським тренером Маріно Пушичем та його тренерським штабом. Він працював у клубі з жовтня 2023 року.

Футбольні досягнення Арди Турана

Карʼєру професійного футболіста Туран завершив не так давно – у вересні 2022 року. За роки у спорті півзахисник виступав за низку клубів – від турецького "Галатасарая" до мадридського "Атлетико" і "Барселони".

Чотири рази Турана визнавали найкращим гравцем року в Туреччині. Цей титул він отримував у 2008, 2009, 2014 та 2015 роках.

На його рахунку також титул чемпіона Туреччини (2008), Кубок Туреччини (2005) та Суперкубок Туреччини (2008).

У 2014 та 2016 роках він ставав чемпіоном Іспанії. Також був володарем Кубка Іспанії (2013, 2016, 2017) та Суперкубка Іспанії (2014, 2016). У 2012 році Труан здобув звання переможця Ліги Європи УЄФА та Суперкубка УЄФА .

Водночас разом з національною збірною Туреччини Туран відіграв 100 матчів з 2006 по 2017 роки.

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