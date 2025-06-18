Також буде визначено суперників для "Олександрії" і "Полісся".

УЄФА провела жеребкування 2-го раунду кваліфікації для європейських кубків на сезон 2025/26 рр. Стали відомі суперники українських команд.

Як повідомляє сайт УЄФА, володар Кубка України донецький "Шахтар" зустрінеться із турецьким "Бешикташем" у другому раунді Ліги Європи, якщо зможе подолати фінський "Ільвес Тампере" у першому раунді (матчі 10 та 17 липня). Раунд проти турків почнеться матчем 24 липня на виїзді, а домашня гра відбудеться – 31 липня.

Чемпіон України київське "Динамо" розпочне виступ у європейських кубках з 2-го раунду відбору Ліги чемпіонів. Першим суперником киян буде переможець першого раунду у парі "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта). Перший матч для "Динамо" буде гостьовим 22 або 23 липня, а домашня гра у відповідь відбудеться 29 або 30 липня. Переможець другого раунду перейде в третій раунд Ліги Чемпіонів, а невдаха – до третього раунду Ліги Європи.

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Також в найближчі хвилини мають визначаться суперники українських клубів у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій 2025/26. З цього раунду стартують віце-чемпіон України "Олександрія" та володар 4-го місця національного чемпіонату житомирське "Полісся". Крім того, "Шахтар" дізнається суперника у Q2 Ліги конференцій на випадок поразки від "Ільвеса" в Q1 Ліги Європи.

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Як писав УНІАН, напередодні донецький "Шахтар" дізнався про свого першого суперника у кваліфікації Ліги Європи УЄФА. Ним став фінський "Ільвес". Поєдинок між ними відбудеться у два матчі - 10 і 17 липня. Переможець вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Тим часом молодіжна збірна України з футболу отримала чудові шанси вийти до наступного етапу Євро-2025. У другому турі наша команда посіла другу сходинку своєї групи D.

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