Перший матч на цій стадії "гірники" проведуть 10 липня.

Донецький "Шахтар" буде грати у першому раунді кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи. Про це стало відомо за підсумками фіналу Кубка Хорваті.

"Гірники" гарантували собі місце в кваліфікації Ліги Європи завдяки перемозі в Кубку України з футболу, де вони обіграли київське "Динамо".

Через перемогу "Рієки" над "Славен Белупо" вакантне місце здобув клуб "Динамо" Загреб, який випереджає "Шахтар" у клубному рейтингу серед команд, що мали розпочинати турнір з кваліфікації. У Лізі Європи "Шахтар" розпочинатиме з першого раунду кваліфікації.

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Перемога Рієки

Перший матч між "Рієкою" та "Славеном" завершився внічию 1:1. В другому поєдинку чемпіон Хорватії здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу форварда Наїса Джуара, який відзначився на 60-й хвилині.

Таким чином, перемога "Рієки" дозволила загребському "Динамо", яке завершило сезон на другій сходинці турнірної таблиці, потрапити до основного раунду Ліги Європи.

Перший матч на цій стадії "гірники" проведуть 10 липня. Серед потенційних суперників "Шахтаря" в першому раунді є клубів: "Партизан" (Сербія), "Легія Варшава" (Польща), "ЧФР Клуж" (Румунія), "Актобе" (Казахстан), "Ільвес" (Фінляндія), "Цельє" (Словенія), "Пріштіна" (Косово), "Шериф" (Молдова), "Левські" (Болгарія), АЕК Ларнака (Кіпр), "Пакш" (Угорщина), "Геккен" (Швеція), "Спартак Трнава" (Словаччина), а також переможці Кубків Азербайджану та Ізраїля.

Новини футболу

Київський клуб "Динамо" став чемпіоном України з футболу сезону 2024/25. У матчі 29-туру Української прем'єр-ліги команда зіграла в нічию з рахунком 1:1 з одеським "Чорноморцем". Це чемпіонство є для "Динамо" 17-м в історії незалежної України. "Олександрія" стала другою, а "Шахтар" - лише третім.

Колишній гравець "Барселони" Арда Туран став новим тренером донецького "Шахтаря". Контракт із 38-річним тренером розрахований на два роки - до літа 2027 року. Туран стане 39-м наставником в історії команди.

24 травня "Шахтар" попрощався з хорватським тренером Маріно Пушичем та його тренерським штабом. Він працював у клубі з жовтня 2023 року.

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