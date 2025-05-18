"Динамо" і "Чорноморець" зіграли з рахунком 1:1.

Київський клуб "Динамо" став чемпіоном України з футболу сезону 2024/25. У матчі 29-туру Української прем'єр-ліги команда зіграла в нічию з рахунком 1:1 з одеським "Чорноморцем".

На 18-й хвилині матчу півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко забив м'яч у ворота суперників, але гол не було зараховано, оскільки арбітр зафіксував гру рукою. Проте вже на 54-й хвилині Ярмоленко успішно реалізував пенальті.

На 68-й хвилині матчу "Чорноморець" зрівняв рахунок завдяки голу Олексія Хобленка. Цей рахунок став остаточним, але цього вистачило, щоб "Динамо" визнали чемпіоном.

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Це чемпіонство є для "Динамо" 17-м в історії незалежної України.

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Раніше колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який перейшов на бік Росії, отримав підозру в пособництві Москві. Правоохоронці зазначили, що підозрюваний з 2017 року працює асистентом головного тренера футбольного клубу "Зеніт" у Санкт-Петербурзі.

Крім того, було визначено володаря Кубка України з футболу. Донецький "Шахтар" переміг київський клуб "Динамо" в серії пенальті (6:5). Вирішальний пенальті не забив Олександр Караваєв.

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