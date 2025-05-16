Екс-футболіст профінансував армію країни-агресора щонайменше на 700 тисяч рублів, йдеться у матеріалах справи.

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який перейшов на бік Росії, отримав підозру у пособництві державі агресору. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці зазначають, що підозрюваний з 2017 року працює асистентом головного тренера футбольного клубу "Зеніт" у Санкт-Петербурзі. У вересні минулого року цей клуб брав участь у "благодійному" матчі із метою зібрати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють проти України. Зокрема з цією метою учасники матчу продали з аукціону свої футболки з автографами.

"Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тис рублів. Гроші від продажу були скеровані на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" ЗС РФ, відомому як "Розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому в "Светлояр" ЗС РФ", - повідомляє українська прокуратура.

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Саме за цим фактом фігурант отримав підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України – пособництво державі-агресору. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Хоча Офіс генпрокурора не вказує прямо особу підозрюваного, за фабулою справи та оприлюдненим фото зрозуміло, що йдеться про колишнього гравця збірної України та донецького "Шахтаря" Анатолія Тимощука.

Зрада Тимощука — що треба знати

Як писав УНІАН, Анатолій Тимощук переїхав до Росії ще до початку російської військової агресії 2014 року. На той момент футбольна кар'єра українця вже була тісно пов'язана із пітерським "Зенітом", тож після анексії Криму і початку війни на Донбасі він залишився в Росії.

Повномасштабне вторгнення 2022 року застало Тимощука на посаді помічника головного тренера "Зеніту", оскільки на той час він вже закінчив футбольну кар’єру. Навіть після цього екс-футболіст жодного разу публічно не критикував російську агресію, тож зрештою УАФ покарала його за мовчання позбавленням усіх українських футбольних титулів.

Пізніше проти Тимощука було застосовано санкції Ради національної безпеки і оборони України. Усі його матеріальні активи в Україні заморожені, а сам він втратив право на повернення додому.

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