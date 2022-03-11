УАФ офіційно викреслила Тимощука з історії українського футболу.

Росія 16-й день веде війну проти України. Поки одні займаються волонтерством, годують нужденних та вступають до тероборони, інші відсиджуються у країні-агресорі та працюють на благо окупантів.

Зокрема комітет з етики та чесної гри УАФ відреагував на мовчання Анатолія Тимощука, рекордсмена за кількістю матчів за українську збірну, який попри кровопролиття продовжує працювати асистентом головного тренера російського "Зеніту".

Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Тимощука, було ухвалено наступні рішення:

позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;

позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;

заборонити Тимощуку А. О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Раніше лідер сьогоднішньої збірної України Руслан Малиновський назвав дії Тимощука "неправильними і що він втратив статус легенди українського футболу". Ну що ж, тепер все офіційно.

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