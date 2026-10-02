'Це мій дім': українська чемпіонка з хайдайвінгу планує змінити громадянство

Чукановська заявила, що хотіла б представляти Хорватію у професійному спорті.

Українська стрибунка у воду та чемпіонка Європи з жіночого хайдайвінгу Неллі Чукановська заявила про бажання змінити своє спортивне громадянство. Про це 19-річна спортсменка повідомила у Facebook.

"Моя мрія – одного дня виступати за Хорватію. Я хочу будувати своє майбутнє саме тут, бо це мій дім. На знак вдячності я хотіла б представляти Хорватію у професійному спорті. Україна – моя батьківщина, вона назавжди залишиться в моєму серці. А тут, у Хорватії, я живу, тренуюся і бачу своє спортивне майбутнє", – сказала Чукановська.

Спортсменка зазначила, що має намір отримати хорватське громадянство, щоб представляти цю країну. Вона підкреслила, що хотіла б допомогти розвивати цей професійний вид спорту в Хорватії.

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Нагадаємо, що Чукановська народилася в Покрові Дніпропетровської області. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спортсменка виїхала до Хорватії.

Українська чемпіонка світу зі стрибків у воду отримала громадянство РФ

Раніше українська чемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Лискун змінила громадянство на російське.

23-річна спортсменка, уродженка тимчасово окупованого Луганська, говорила, що не могла тренуватися в Києві, тому поїхала до сусідньої Польщі. На третій рік повномасштабної війни РФ проти України вона вирішила отримати російський паспорт нібито через "проблеми з тренерами".

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