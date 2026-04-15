'Шляху назад немає': український гімнаст Ковтун висловився щодо зміни свого громадянства

За словами спортсмена, реакція українців на його рішення є нормальною.

Український гімнаст Ілля Ковтун, який буде виступати під прапором Хорватії, наголосив, що реакція на новини про зміну його спортивного громадянства є нормальною. Відомо, що в Україні таке рішення різко розкритикували. Про це він розповів для видання Jutarnji.

Коли у спортсмена запитали, чи шкодував він коли-небудь про своє рішення, враховуючи реакцію та критику українців, він відповів:

"Ці реакції на мій трансфер є нормальними через поточну ситуацію в Україні, принаймні я так думаю. А тепер, чи шкодуватиму я, - побачу в майбутньому. Я ще навіть не почав виступати за Хорватію, побачимо, як воно піде. У мене є паспорт, у мене є посвідчення, тепер шляху назад немає".

Ілля Ковтун - що відомо

Як писав УНІАН, минулого літа гімнаст змінив українське громадянство на хорватське. Він розповів, що не лише війна вплинула на його рішення. Зокрема Ковтун поскаржився на українців за те, що вони "не дуже раділи його олімпійській нагороді".

Відео дня

"Я відчуваю моральний обов'язок перед людьми в Осієці (Хорватія). Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні", - сказав він.

Після чого українці розкритикували таке рішення. Вже в грудні Ковтун відреагував на критику з боку українців через зміну громадянства.

"Реакція на мій переїзд з України була різною: була трохи нормальною, була трохи негативною. Це все зрозуміло, враховуючи ситуацію в моїй країні. Я це приймаю, для мене все нормально. Ми хотіли залишитися нормальними людьми - і ми ними залишилися", - висловився спортсмен.

