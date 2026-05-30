Росіян та білорусів треба перемагати: Володимир Кличко проти бойкоту міжнародних змагань

Українським спортсменам не варто забороняти виступати на змаганнях проти росіян та білорусів, проте тих треба перемагати. Про це сказав відомий український боксер Володимир Кличко під час Чорноморського безпекового форуму (Black Sea Security Forum) у Одесі, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, не потрібно уникати спортивних зустрічей із російськими та білоруськими спортсменами - варто виступати проти них, перемагати та доводити, що Україна – сильніша.

"Якби я був міністром спорту, я б не забороняв нашим спортсменам виступати на турнірах та змаганнях, де залучені російські та білоруські спортсмени. Бойкотувати, на мою думку, такі заходи неправильно. З цим треба боротися. Треба говорити, висловлюватися і треба перемагати, де б це не було. Треба виходити й підіймати український прапор", – сказав Володимир Кличко.

Це, на думку Кличка, стосується різних видів спорту, хоч би як це було важко, у тому числі з моральної точки зору.

Він нагадав, як у 2018 році український чемпіон Олександр Усик виступив проти росіянина Мурата Гасієва. Цей бій відбувся у Москві у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Тоді Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, об'єднав усі чемпіонські пояси у першій важкій вазі та став абсолютним чемпіоном світу.

Володимир Кличко: що про нього відомо

Український професійний боксер, молодший брат мера Києва, Володимир Кличко народився 25 березня 1976 року. Став Олімпійським чемпіоном з боксу у надважкій ваговій категорії у 1996 році. Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (2000–2003 роки, 2008–2015 роки), IBF (2006–2015 роки), IBO (2006–2015 роки), The Ring (2009–2015 роки), WBA (2011–2015 роки). Через силу удару став відомий, як Доктор Сталевий Молот.

Реакція на перші змагання за участю росіян та білорусів

Нагадаємо, що українські художні гімнастки Софія Країнська та Варвара Чубарова бойкотували гімни РФ та Білорусі на церемонії нагородження юніорок на чемпіонаті Європи-2026. Країнська стала срібною призеркою у вправах зі стрічкою, Чубарова здобула "бронзу" у вправах з м'ячем.

Чемпіонат проходив у Варні (Болгарія) – вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські та білоруські спортсменки змагалися без обмежень. Це сталося після того, як Міжнародна федерація з гімнастики зняла санкції з представників Росії та Білорусі.

