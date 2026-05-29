Українські гімнастки бойкотували гімни РФ та Білорусі на нагородженні ЧЄ в Болгарії

Європейська федерація гімнастики ввела нові правила після того, як російська гімнастка Софія Ільтерякова стояла спиною, під час того, як лунав гімн України.

Українські художні гімнастки Софія Країнська та Варвара Чубарова бойкотували гімни Росії та Білорусі на церемонії нагородження юніорок на чемпіонаті Європи-2026 у відповідь на зняття санкцій з цих країн, повідомляє Суспільне Новини.

Видання розповіло, що чемпіонат Європи-2026 з художньої гімнастики серед юніорок проходив в болгарській Варні.

На подіум в особистих змаганнях в окремих вправах піднялись дві українки: Софія Країнська стала срібною призеркою у вправах зі стрічкою, а Варвара Чубарова здобула "бронзу" у вправах з м'ячем.

Євро-2026 у Варні стало першим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на якому російські та білоруські спортсменки змагалися без обмежень, оскільки від середини травня Міжнародна федерація з гімнастики зняла санкції з представників Росії та Білорусі.

Видання додає, що наприкінці травня Європейська федерація гімнастики доєдналася до рішення світової керівної організації. Через ці рішення на чемпіонаті Європи-2026 з художньої гімнастики російські та білоруські атлетки змагались під власним прапором та гімном.

Повідомляється, що у вправах зі стрічкою "золото" завоювала росіянка Яна Заїкіна, а у вправах з м'ячем – білоруска Кіра Бабкевич.

"Українські художні гімнастки Країнська та Чубарова, що піднялись на подіум у цих дисциплінах, бойкотували виконання гімнів Росії і Білорусі: вдягнули навушники та закрили обличчя руками", - зауважує видання.

При цьому українки не могли відвернутись від прапорів під час виконання гімнів, а також покинути п'єдестал.

Видання пояснює, що це сталося через нові правила, які впровадила European Gymnastics на церемоніях нагородження міжнародних змагань. Примітно, що їх ввели після того, як російська гімнастка Софія Ільтерякова стояла спиною, під час того, як лунав гімн України на честь перемоги Таїсії Онофрійчук на етапі Кубка світ

Згідно з новими правилами, гімнастки повинні:

Стояти обличчям до прапорів під час виконання національного гімну;

Гімнастки не тиснуть руки під час церемонії нагородження;

Уповноважені особи, що нагороджують гімнасток, не тиснуть руки спортсменкам;

Фотосесія на п’єдесталі після церемонії нагородження є обов’язковою;

Гімнастки, які посіли 2-ге та 3-тє місця, можуть підійти ближче до п’єдесталу переможниці, однак не мають права ставати на нього.

Видання зауважило, що на підтримку дій Країнської та Чубарової Українська федерація гімнастики (УФГ) офіційно запустила глобальну цифрову кампанію #CloseYourEyesAndEars.

Зокрема, УФГ закликала доєднатись до неї всі національні та міжнародні спортивні федерації світу, незалежно від виду спорту, а також атлетів, тренерів та вболівальників.

"Для участі в кампанії необхідно зробити фото із закритими очима чи вухами та опублікувати світлину в соцмережах з відповідним хештегом", - йдеться в статті.

В УФГ пояснили, що ця кампанія є даниною пам’яті загиблим спортсменам та тренерам в результаті повномасштабної російської військової агресії в Україні:

"Ця кампанія є даниною пам’яті про страшну ціну цієї неспровокованої війни. За кулуарними адміністративними рішеннями, формальними протоколами та бюрократичними процедурами світ часто забуває про справжню трагедію. Сотні українських спортсменів і тренерів загинули, так і не отримавши шансу знову вийти на старт. Тисячі спортивних шкіл зруйновані вщент, а мільйони дітей втратили свої мрії. Цей флешмоб присвячений пам’яті про жертви та сльозам українців, які неможливо приховати, стерти чи проігнорувати".

В УФГ переконані, що людські життя та етичні цінності повинні завжди стояти вище за будь-які адміністративні регламенти чи компроміси.

Зняття обмежень зі спортсменів РФ та Білорусі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство молоді та спорту України заявило, що країна не буде бойкотувати міжнародні спортивні змагання після рішень окремих федерацій дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати під власними прапорами. У відомстві наголосили, що нинішня стратегія полягає не в ізоляції, а в боротьбі безпосередньо на спортивних аренах. При цьому, українським федераціям радять заздалегідь аналізувати дисципліни, щоб уникати спільних виступів українських спортсменів із представниками РФ і Білорусі.

Також ми писали, що Міжнародна федерація боротьби допустила представників з Росії та Білорусі до своїх змагань без будь-яких обмежень в усіх вікових категоріях. Окрім цього, на формі спортсменів та членів тренерського штабу тепер можуть бути розміщені ініціали країн "RUS" та "BLR". Під час церемоній нагородження на змаганнях UWW звучатимуть гімни обох країн, якщо їхні борці виграють золоті медалі або команда здобуде перемогу в чемпіонаті.

