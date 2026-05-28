Атлетів з РФ та Білорусі допустили до міжнародних змагань: чи оголосить Україна бойкот

Українським спортсменам забезпечать умови "просторової ізоляції" на міжнародних стартах після скасування обмежень для атлетів РФ і Білорусі.

Україна не планує бойкотувати міжнародні спортивні змагання, навіть після рішень окремих федерацій дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати під власними прапорами. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту у відповіді на запит LIGA.net.

У відомстві наголосили, що нинішня стратегія полягає не в ізоляції, а в боротьбі безпосередньо на спортивних аренах.

"Сучасний підхід міністерства фокусується на боротьбі на спортивних майданчиках і відмовляється від тотальної самоізоляції чи бойкоту", – йдеться у відповіді.

Водночас українські федерації мають заздалегідь аналізувати дисципліни, щоб уникати спільних виступів українських спортсменів із представниками РФ і Білорусі.

Окремо обов’язковою умовою участі є гарантії так званої просторової ізоляції, яку повинні підтвердити організатори змагань. Вона включає:

окреме проживання у готелях;

роздільний транспорт;

окремі зони для харчування та розминки.

Також передбачено юридичний захист для українських атлетів, який дозволяє їм без санкцій залишати церемонії нагородження та уникати контактів із представниками РФ і Білорусі під час виконання їхніх гімнів або підняття прапорів.

Рішення міжнародної федерації щодо РФ та Білорусі

Нагадаємо,18 травня 2026 року Міжнародна федерація гімнастики Міжнародна федерація гімнастики скасувала всі обмеження щодо спортсменів із Росії та Білорусі, які діяли з 2022 року.

У Міністерстві закордонних справ України це рішення розкритикували, заявивши, що воно суперечить принципам справедливості, солідарності та миру в міжнародному спорті.

