Попередня позиція РФС полягала в тому, що ліга 2B є аматорською і не перебуває під її егідою.

УЄФА досі не вжила жодних заходів проти інтеграції клубів з незаконно окупованих районів України в російську футбольну систему, незважаючи на заклики Української асоціації футболу (УАФ) зробити це минулого року. Про це пише The Guardian.

Імітаційні версії донецького "Шахтаря" та "Зорі" з Луганська, двох найвідоміших клубів української Прем'єр-ліги, виступають у четвертому дивізіоні російського футболу з початку сезону в березні. Вони приєдналися до кримських команд "Рубін Ялта" та "Севастополь" у групі 1 регіональної Національної футбольної ліги 2B, що означає, що чверть команд у їхньому дивізіоні представляють райони окупованої України.

У жовтні минулого року УАФ надіслала листа до УЄФА з проханням "провести розслідування статусу та діяльності вищезазначених клубів, надати офіційне пояснення їхньої правової позиції та повідомити УЄФА про результати перевірки". Відповіді на лист не надійшло, тоді як згадані команди продовжують закріплюватися в російській професійній футбольній системі.

Відео дня

Фальшивий "Шахтар", який грає в російському місті Таганрозі, але вказав як свою штаб-квартиру адресу в Донецьку, лідирує в дивізіоні з сімома перемогами в дев'яти іграх. Чемпіони вийдуть до третього дивізіону. Вони отримали ліцензію і, по суті, були відразу ж відправлені до Ліги 2Б у цьому сезоні після участі в турнірі серед клубів окупованих територій. На їхньому сайті використовується історія донецького "Шахтаря", який у наступному сезоні гратиме в Лізі чемпіонів після завоювання свого 16-го титулу чемпіона України, і наразі там розміщено довге святкування 90-річчя клубу.

У квітні 2025 року Guardian повідомив про діяльність "Зорі Луганськ", яка почала грати у Третій лізі Росії, п’ятому дивізіоні складної системи. Цього сезону їм дозволили виступати на щабель вище у Футбольній національній лізі 2B, незважаючи на те, що вони не домоглися підвищення за футбольними заслугами. "Зоря" грає в російському місті Каменськ-Шахтинський, але проводить тренування в Луганську та інших районах окупованої України. "Рубін Ялта" та "Севастополь", які були включені до російської футбольної піраміди три роки тому, продовжують проводити домашні матчі в окупованому Криму.

Позиція УЄФА

Майже три роки тому УЄФА заявила, що "оцінює ситуацію" щодо діяльності кримських клубів після того, як УАФ вимагала від Російського футбольного союзу (РФС) призупинити членство в УЄФА та ФІФА внаслідок їхньої інтеграції. Немає жодних припущень, що будь-яка оцінка поширилася на проникнення інших команд з окупованих районів у російську професійну систему.

Важливо, що попередня позиція РФС полягала в тому, що ліга 2B є аматорською і не перебуває під її егідою. Проведені минулого року розслідування щодо низки клубів РФС поставили під серйозний сумнів це твердження. Більше того, на сайті клубу-імітатора "Шахтаря" ліга описується як "професійна". На сайті також розміщено інтерв'ю з президентом клубу Ігорем Петровим, який висловлює бажання якомога швидше потрапити в "еліту російського футболу".

У листі УАФ від жовтня, адресованому генеральному секретарю УЄФА Теодору Теодорідісу, йдеться:

"Факт участі клубу, зареєстрованого на тимчасово окупованій території України, у змаганнях, організованих національною асоціацією іншої держави без згоди УАФ, є прямим порушенням територіальної юрисдикції УАФ".

У ньому також міститься попередження про "скоординовану політичну спробу легітимізувати окупацію та стерти ідентичність українського футболу".

Новини футболу

Відбувся фінальний матч цьогорічного розіграшу Ліги конференцій, у якому зустрілися лондонський клуб "Кристал Пелас" і мадридський "Райо Вальєкано". Поєдинок закінчився з рахунком 1:0 на користь англійців.

Вас також можуть зацікавити новини: