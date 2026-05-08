Найкращий результат за десятиліття: на якому місці опинилася Україна в таблиці УЄФА

У четвер останній український клуб покинув цей сезон єврокубків.

Українські клуби завершили свої виступи у цьогорічному сезоні єврокубків, набравши найбільше очок в таблиці коефіцієнтів УЄФА за останні 10 років.

Попри те, що в останніх двох зустрічах донецький "Шахтар" не зміг принести Україні очок, загальні виступи "гірників", а також київського "Динамо" принесли 8.312 очок. Востаннє українські клуби набирали більше в сезоні 2015/16, а саме – 9.800. Для порівняння, в минулому сезоні українські клуби принесли лише 3,6 очки.

Завдяки цьому результату, Україні вдалося утримати ту позицію, яка була на старті сезону – 23 місце у загальній таблиці. На першому місці в рейтингу лишається Англія, три представники якої вийшли у фінали всіх єврокубків. ТОП-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА станом на 8 травня має такий вигляд:

Відео дня

Англія – 118.964 бала (3/9 клубів);

Італія – 99.946 (0/7);

Іспанія – 97.046 (1/8);

Німеччина – 92.902 (1/7);

Франція – 83.355 (1/7);

Португалія – 73.166 (0/5);

Нідерланди – 67.929 (0/6);

Бельгія – 62.250 (0/5);

Туреччина – 51.875 (0/5);

Чехія – 48.525 (0/5).

Зазначимо, що завдяки цьому результату Україна наступного сезону матиме чотирьох представників у єврокубках. Зокрема переможець УПЛ розпочне шлях у першому відбірковому раунді Ліги Чемпіонів. А переможець Кубка України гратиме у першому раунді відбору Ліги Європи. Дві інші найкращі команди УПЛ виступатимуть у першому раунді Ліги Конференцій.

Інші новини футболу

Нагадаємо, в четвер 7 травня донецький "Шахтар" поступився лондонському "Крістал Пелес" матчі-відповіді півфіналу Ліги Конференцій з рахунком 2:1. Єдиним голом за "гірників" у цій зустрічі відзначився Егіналду. За підсумками двох матчів, із загальним рахунком 5:2, донецький клуб покинув турнір за крок до фіналу.

Вас також можуть зацікавити новини: