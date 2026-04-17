Україна піднялася в рейтингу УЄФА після перемоги 'Шахтаря'

Перемога над АЗ і вихід у півфінал Ліги конференцій дозволили Україні обійти Сербію та скоротити відставання від топ-22 рейтингу УЄФА.

Україна покращила свої позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА після успішного виступу донецького "Шахтаря" у Лізі конференцій сезону 2025/26, пише "Суспільне Спорт".

"Гірники" здобули переконливу перемогу над АЗ (Алкмар) у першому матчі (3:0), а у матчі-відповіді зіграли внічию 2:2. За підсумками двох поєдинків український клуб пробився до півфіналу турніру, додавши до національного коефіцієнта 0,375 бала.

Цей результат дозволив Україні піднятися на 23-тє місце в рейтингу УЄФА, обійшовши Сербію.

Відео дня

Боротьба за підвищення триває

Наступною ціллю для України є Угорщина, яка посідає 22-гу сходинку. Відставання становить 1,275 бала.

Позиція є стратегічно важливою: країни, що займають 16–22 місця, отримують кращі умови старту в Лізі чемпіонів УЄФА – їхні чемпіони починають з другого кваліфікаційного раунду, а не з першого.

Зазначається, що Україна може мати представництво з п'яти клубів у наступному сезоні футбольних єврокубків. Базове представництво України на наступний сезон становить чотири клуби. Проте вихід "Шахтаря" до півфіналу Ліги конференцій залишає ймовірним і сценарій з п'ятьма командами.

Для цього "гірники" мають виграти Лігу конференцій, а також мають скластися одразу декілька факторів у національних українських змаганнях.

Інші новини футболу

У півфіналі Ліги конференцій "Шахтар" зустрінеться з англійським клубом "Крістал Пелес". Матчі відбудуться 30 квітня та 7 травня.

Наразі лідером рейтингу УЄФА залишається Англія, а прогрес України став єдиною зміною у таблиці за останній тиждень.

Вас також можуть зацікавити новини: