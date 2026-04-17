Визначилися усі півфіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій: з ким зіграє 'Шахтар'

Півфінали Ліги конференцій заплановані на 30 квітня та 7 травня.

У півфіналі Ліги конференцій донецький "Шахтар" зіграє проти англійського клубу "Крістал Пелес". Перша гра відбудеться у Кракові, матч-відповідь – у Лондоні

"Гірники" зустрінуться з лондонською командою уперше. Раніше "Крістал Пелес" обійшов італійську "Фіорентину" за сумою двох матчів (3:0, 1:2).

Другою парою півфіналістів у Лізі конференцій стануть французький "Страсбург" та іспанський клуб "Райо Вальєкано".

Півфінали Ліги конференцій заплановані на 30 квітня та 7 травня. За звання переможця турніру дві команди, які отримають першість за підсумками двох зустрічей, боротимуться 27 травня у німецькому Лейпцигу.

Півфіналісти Ліги Європи

Першим півфіналістом Ліги Європи став "Фрайбург" з Німеччини. Команда здолала "Сельту", здобувши переконливу перемогу.

Суперником німців стане португальська "Брага". Команда обіграла іспанський "Бетіс".

Також у півфіналі зустрінуться два англійські клуби – "Астон Вілла" та "Ноттінгем Форест".

Матчі півфіналу Ліги Європи відбудуться 30 квітня та 7 травня. Фінал турніру запланований на 20 травня. Трофей розіграють у турецькому Стамбулі.

Напередодні визначилися учасники півфіналу Ліги чемпіонів.

За шанс пройти у фінал боротимуться дві пари команд: ПСЖ зустрінеться з "Баварією", а "Атлетіко" зіграє проти "Арсенала".

Матчі півфіналу заплановані на 28 і 29 квітня, тоді як поєдинки-відповіді відбудуться 5 і 8 травня.

Фінал престижного турніру має відбутися 30 травня в угорському Будапешті.

