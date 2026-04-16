Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів: хто з ким зіграє

Вирішальні матчі відбудуться наприкінці квітня.

У чоловічій Лізі чемпіонів УЄФА з футболу визначилися півфінальні пари сезону. До четвірки найкращих команд турніру увійшли представники чотирьох різних країн – Франції, Німеччини, Іспанії та Англії, пише "Суспільне Спорт".

У півфіналах ПСЖ" зустрінеться з "Баварією", а "Атлетіко" зіграє проти "Арсеналу".

Перші матчі півфіналу заплановані на 28 і 29 квітня, тоді як поєдинки-відповіді відбудуться 5 і 8 травня. Фінал турніру має пройти 30 травня.

Переможці двох протистоянь зійдуться у вирішальному матчі, де визначиться володар головного клубного трофею Європи.

Як повідомляв УНІАН, днями донецький "Шахтар" узгодив перехід 17-річного бразильського таланта Бруніньо з клубу "Атлетико Паранаенсе". Сума трансферу становитиме 12 млн євро.

Водночас Україна покращила своє становище в оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА. Після перемоги "Шахтаря" у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій Україна отримала 0,5 бали. Зараз країна посідає 25 місце в рейтингу, піднявшись на одну сходинку.

