Донецький 'Шахтар' купує 17-річного бразильського таланта за 12 млн євро

Влітку планується підписання нових гравців.

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) узгодив трансфер про перехід 17-річного бразильського таланта Бруніньо з клубу "Атлетико Паранаенсе". Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо у мережі X.

Зокрема, погоджено угоду про підписання 17-річного бразильського таланта Бруніньо з клубу "Атлетико Паранаенсе" з міста Курітіба. Сума трансферу складе 12 мільйонів євро. Остаточне завершення підписання угоди відбудеться пізніше на цьому тижні.

За інформацією Романо, український футбольний клуб планує підсилення складу влітку. Тому, Бруніньо не буде єдиним підписанням для "Шахтаря".

Відео дня

За даними статистичного порталу Transfermarkt, Бруніньо грає на позиції правого вінгера та нападника. При цьому, у нього ліва нога є ударною. У бразильській Серії А він зіграв шість матчів, але результативними діями не відзначився. У чемпіонаті штату Парана він зіграв 10 матчів і забив 4 голи.

Єврокубковий успіх

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня "Шахтар" зробив впевнений крок до півфіналу Ліги конференцій, розгромивши у першому матчі нідерландський клуб АЗ Алкмар з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться вже в Нідерландах 16 квітня.

Завдяки цій перемозі "Шахтаря" показники України покращились в оновленому рейтингу коефіцієнтів УЄФА. Це дозволило збільшити загальний доробок країни за останні п'ять років до 25,537 бала. Після змін в рейтингу, Україна посідає 25 місце. Зазначається, що країна піднялася на одну сходинку, обійшовши Румунію. Коефіцієнт у поточному сезоні-2025/26 зріс до 7,937.

