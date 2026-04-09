'Шахтар' зробив впевнений крок до півфіналу Ліги конференцій

Відбувся перший матч чвертьфіналу цьогорічної Ліги конференцій, у якому зустрілись донецький "Шахтар" та нідерландський АЗ Алкмар. Поєдинок закінчився з рахунком 3:0 на користь "гірників".

У першій половині зустрічі команди діяли обережно та створили мінімум гостроти біля воріт. Гірники періодично володіли територіальною перевагою, але номінальні гості грамотно захищались.

На початку другого тайму команди обмінялись небезпечними моментами біля воріт суперників: спершу Педріньйо пробив у поперечину зі штрафного, а Пататі не зміг переграти Різника в ближньому бою. Вивів "гірників" вперед на 72-ій хвилині Педріньйо, який зіграв на підбиранні перед штрафним АЗ і потужним ударом вколотив м'яч у праву дев'ятку воріт Зута. Після цього Аліссон протягом двох хвилин оформив дубль, довівши рахунок до розгромного.

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Перший матч

"Шахтар" - АЗ - 3:0

Голи: Педріньйо (72), Аліссон (81, 83)

Попередження: Педро Енріке (59) - Пенетра (48), де Віт (64)

"Шахтар": Різник, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Очеретько, Педріньйо (Назарина, 89), Ізакі (Бондаренко, 24), Аліссон (Конопля, 89), Невертон (Егіналду, 74), Кауан Еліас (Траоре, 74).

АЗ: Зут, ван Дейл, Пенетра, Гус, де Віт, Мейнанс, Сміт, Маїкума (Дейкстра, 46), Садік (Даал, 55), Перротт (Меєрдінк, 74), Пататі (Уфкір, 74).

Поєдинок пройшов на міському стадіоні Кракова. Матч-відповідь відбудеться вже в Нідерландах 16 квітня.

У вівторок, 7 квітня, помер відомий футбольний тренер, колишній наставник донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу. Йому було 80 років. Менше ніж два тижні тому він очолював збірну Румунії у матчі плей-офф чемпіонату світу проти Туреччини.

Відомо, що видатний тренер мав проблеми зі здоровʼям. Днями він переніс гострий інфаркт міокарда. Сталося це в той день, коли його мали виписати з лікарні, куди він потрапив ще 29 березня.

