Помер колишній тренер 'Шахтаря' та 'Динамо' Мірча Луческу

У вівторок, 7 квітня, помер відомий футбольний тренер, колишній наставник донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу. Про це повідомив журналіст Емануель Росу.

Трагічна новина. 15 хвилин тому помер Мірча Луческу. Він залишив після себе цілий світ. Нехай спочиває з миром", – йдеться в повідомленні.

Луческу було 80 років. Менше ніж два тижні тому він очолював збірну Румунії у матчі плей-офф чемпіонату світу проти Туреччини.

Відомо, що видатний тренер мав проблеми зі здоровʼям. Днями він переніс гострий інфаркт міокарда. Сталося це в той день, коли його мали виписати з лікарні, куди він потрапив ще 29 березня.

Після цього його стан різко погіршився, Луческу ввели у штучну кому.

Напередодні міністр охорони здоров'я Румунії Александру Рогобете заявив, що колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" перебуває у критичному стані.

Мірча Луческу помер – біографія тренера

Луческу розпочав кар'єру гравця в бухарестському "Динамо" у 1963 році. Він виступав на позиції нападника (крайнього форварда), шість разів ставав чемпіоном Румунії з "Динамо" і провів близько 70 матчів за збірну Румунії (забив 9 голів), у тому числі був капітаном команди на чемпіонаті світу 1970 року.

Тренерську кар'єру він розпочав у 1979 році з клубу "Корвінул" (Хунедоара). Пізніше працював з "Динамо" Бухарест, збірною Румунії (1981–1986), італійськими клубами ("Брешія", "Піза", "Реджіана", "Інтер"), турецькими "Галатасарай" і "Бешикташ", "Рапідом" Бухарест, "Шахтарем" Донецьк (2004–2016), "Зенітом" Санкт-Петербург, "Динамо" Київ, збірною Туреччини (2017–2019) і знову збірною Румунії (2024–2026).

Найвідоміший період у його тренерській кар'єрі – 12 років у донецькому "Шахтарі", який він перетворив на домінуючу силу українського футболу та з ким виграв перший європейський трофей для України. Луческу вважається одним із найуспішніших тренерів Східної Європи, він входив до топ-тренерів за кількістю матчів у Лізі чемпіонів УЄФА і був одним із найстарших діючих фахівців (працював навіть після 80 років).

Він був відомий суворою дисципліною, тактичною гнучкістю та вмінням розвивати молодих гравців. Як тренер він виграв 38 офіційних трофеїв у різних країнах з різними клубами, і це один з найвищих показників в історії світового футболу.

Титули Мірчі Луческу

Кубок УЄФА / Ліга Європи – 1 (2008/09 з "Шахтарем"),

Суперкубок УЄФА – 1 (2000 з "Галатасараєм"),

Чемпіон України – 9 (8 з "Шахтарем" + 1 з "Динамо" Київ),

Кубок України – 7 (6 з "Шахтарем" + 1 з "Динамо" Київ),

Суперкубок України – 8 (7 з "Шахтарем" + 1 з "Динамо" Київ),

Чемпіон Туреччини – 2 ("Галатасарай" 2001/02, "Бешикташ" 2002/03),

Чемпіон Румунії – 2 ("Динамо" 1989/90, "Рапід" 1998/99) + Кубок Румунії,

Чемпіон Італії Серії B – 1 (з "Брешією"),

Суперкубок Росії – 1 (із "Зенітом").

Крім того, Луческу був володарем численних індивідуальних нагород: багаторазовий "Тренер року" в Румунії та Україні, "Тренер десятиліття" в Румунії (2013) та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: