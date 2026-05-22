Ібрагімович анонсував бій з Тайсоном Ф'юрі

За словами Ібрагімовича, матч відбудеться в Ірландії.

Легендарний футболіст Златан Ібрагімович анонсував бій проти британського боксера Тайсона Ф'юрі. Про це екс-нападник "Манчестер Юнайтед" і ПСЖ заявив на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

За словами Ібрагімовича, поєдинок відбудеться 1 серпня в Ірландії. На знімках футболіст навіть влаштував "битву поглядів" з британцем.

"Термінові новини! 1 серпня, Дублін, Ірландія. Тайсон Ф'юрі. Зробимо бокс знову великим", – написав Ібрагімович.

Відео дня

Поки що точно невідомо, чи дійсно це буде боксерський поєдинок між спортсменами, чи Ібрагімович анонсував іншу спільну подію за участю британця.

Ф'юрі викликав Усика на черговий реванш

Раніше Тайсон Ф'юрі заявив, що після Ентоні Джошуа хоче знову вийти на ринг з українцем Олександром Усиком. Він заявив, що український чемпіон "отримає своє".

Усик відповів Ф'юрі, з'явившись у жартівливому ролику в стилі селфі. У ньому українець заявив про готовність битися з Ф'юрі "кожного разу".

Усик посміхався і жестикулював протягом короткого відео, згадуючи Лас-Вегас, Нью-Йорк і Саудівську Аравію.

Вас також можуть зацікавити новини: