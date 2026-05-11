Третій бій неминучий? Ф'юрі викликав Усика на черговий реванш, українець відповів (відео)

Український чемпіон продовжує тримати Ф'юрі серед своїх пріоритетних цілей.

Український боксер Олександр Усик з'явився у жартівливому ролику у стилі селфі, заявивши про готовність битися з Тайсоном Ф'юрі "кожного разу", пожартувавши над британським спортсменом, який уже двічі програв нашому чемпіону.

Усик посміхався і жестикулював протягом короткого відео, згадуючи Лас-Вегас, Нью-Йорк і Саудівську Аравію, перш ніж звернутися до Ф'юрі за його давнім прізвиськом. "Привіт, брате, я готовий щоразу. Я готовий до Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Саудівської Аравії, до чого завгодно. Давай! Жадібне пузо – мій друг", – сказав Усик, сміючись у ролику, пише BoxingNews24.

Це стало відповіддю на відео Тайсона Ф'юрі. У ньому він заявив, що після Ентоні Джошуа хоче знову вийти на ринг з Усиком.

"Я хочу реванш із Кроликом [прізвисько Усика]. Обіцяю, ти отримаєш своє", – заявив він.

Усик і Ф'юрі вже билися двічі, і Усик виграв обидва поєдинки. Проте, ще одна зустріч між ними, ймовірно, принесе величезні гроші завдяки комерційному успіху та увазі навколо їхнього суперництва.

Очікується, що спочатку Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа наприкінці цього року після того, як обидва важковаговики проведуть розминочні бої в літні місяці.

Те, як Усик згадав Ф'юрі у ролику, виглядало як неприхований знак того, що він все ще хоче третього бою, незважаючи на те, що вже має дві перемоги над ним. Раніше Усик називав Ф'юрі, Верховена та переможця бою Уордлі – Дюбуа як трьох останніх суперників, з якими він хотів би зустрітися перед виходом на пенсію.

Оскільки Усик вже двічі перемагав Даніеля Дюбуа, включаючи їхню зупинку бою в 2023 році, залишається незрозумілим, чи є у нього реальний інтерес до повторної зустрічі з ним. Деякі фанати вважають, що Усик міг очікувати перемоги Фабіо Уордлі над Дюбуа перед остаточним оформленням цього плану завершення кар'єри.

Третій бій з Ф'юрі також, ймовірно, викличе набагато більше світового інтересу та доходу, ніж ще одна зустріч з Дюбуа на даному етапі.

Однак спочатку Усик повинен перемогти Ріко Верховена 23 травня в Єгипті. Цей поєдинок широко розглядається як серйозна невідповідність рівнів, з огляду на досягнення Усика в боксі порівняно з обмеженим професійним боксерським досвідом Верховена, незважаючи на його успіхи в кікбоксингу.

