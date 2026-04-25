'Могли би створити проблеми': відомий тренер назвав двох серйозних суперників для Усика

За словами тренера, українець може мати труднощі з меншим боксером.

Тренер колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера Малік Скотт заявив, що українському боксеру Олександру Усику буде важко протистояти англійцю Мозесу Ітаумі та володарю поясу WBC у напівважкій вазі Давіду Бенавідесу. Його цитує Ring Magazine.

"Коли справа доходить до Усика, я вважаю, що проблеми йому може створити якийсь менший хлопець. Коли я кажу менший, я не маю на увазі когось схожого на Бенавідеса. Тому ми так сильно налаштовані на його бій із Мозесом. І я вважаю, що Усик теж знає. Ось чому він без проблем нокаутує цих гігантів. Для нього не проблема битися з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф’юрі та іншими. Можна навіть побачити, що він намагається домогтися третього бою з Ф’юрі", - висловився Скотт.

За його словами, Усик розуміє, що ці великі боксери не на тому рівні, який може створити йому проблеми.

"Хто справді міг би створити проблеми, то це менший хлопець Ітаума, швидкий хлопець Бенавідес, хтось, хто може рухатися, бити і не має таких повільних ніг. Так що це має сенс. Але 2 травня Бенавідесу доведеться спочатку зіткнутися з Хільберто Раміресом", - додав тренер.

Раніше колишній британський боксер Тоні Белью відповів, чи може зараз хтось перемогти Усика. Спортсмен заявив, що українець наразі не може досягти більшого в боксі, але проблема полягає у його суперниках, оскільки ніхто не може бути йому конкурентом.

"Усику більше нічого не залишається робити. Питання тільки в суперниках. Він переміг усіх, хто стояв перед ним. Він не може домогтися більшого. У нього є право зробити те, що він зробить у наступному бою. Він заслужив диктувати умови. Він бос. Чи переможе хто-небудь Усика? Ні, абсолютно ніхто", - сказав Белью.

Водночас Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен дали пресконференцію перед боєм. Українець приніс пояс чемпіона за версією WBC, який стоятиме на кону під час майбутнього поєдинку.

"Мене запитують, чому я захотів битися з Ріко, адже він не боксер. Натомість він класний хлопець. Хочу цей бій. Можна я хоч раз зроблю те, що я хочу, а не те, що потрібно? Я завжди робив те, що мені говорили - бився з тими, з ким треба було, бився так, як треба. Зараз я робитиму те, що я хочу робити. І що мені потрібно", - висловився Олександр.

Вас також можуть зацікавити новини: