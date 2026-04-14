'Знесу йому голову': Усик і Верхувен дали пресконференцію перед боєм

У Лондоні відбулася традиційна передматчева прес-конференція за участі українського боксера-важковаговика Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена.

Українець прийшов на захід у капелюсі, який не знімав протягом усього спілкування з пресою. Із собою він приніс пояс чемпіона за версією WBC, який стоятиме на кону під час майбутнього поєдинку.

"Мене запитують, чому я захотів битися з Ріко, адже він не боксер. Натомість він класний хлопець. Хочу цей бій. Можна я хоч раз зроблю те, що я хочу, а не те, що потрібно? Я завжди робив те, що мені говорили – бився з тими, з ким треба було, бився так, як треба. Зараз я робитиму те, що я хочу робити. І що мені потрібно", – сказав Усик.

Своєю чергою Верхувен був значно менш люб’язним щодо українського боксера.

"Я збираюся знести йому голову. Ось що я зроблю. Як я вже казав, я важчий приблизно на 50-55 фунтів. Тобто щойно я в нього влучу – це буде щось інше. Звісно, у кікбоксингу я звик більше бити ногами й робити свою роботу, але тепер у нас є можливість більше працювати руками", – сказав Верхувен.

Бій Усик–Верхувен: що треба знати

Бій Олександр Усик – Ріко Верхувен відбудеться 23 травня 2026 року в Гізі (Єгипет) на тлі знаменитих пірамід. Це головна подія вечора боксу "Glory in Giza". На кону стоїть титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі – Усик проводитиме добровільний захист.

Усик вийде в ринг як чемпіон WBC (а також WBA та IBF), але на кону буде лише пояс WBC. Інші його титули (WBA та IBF) у цьому поєдинку не розігруватимуться. WBC ухвалила рішення після "ретельного розгляду" і попри критику від частини боксерської спільноти (багато хто вважає бій з кікбоксером "нестандартним" або навіть "клоунським"). Якщо Верхувен переможе (що, як вважається, буде величезною сенсацією), він стане новим чемпіоном світу WBC у надважкій вазі.

Слід зауважити, що Ріко Верхувен на три роки молодший (36 проти 39) та на 15-20 кг важчий (115–120 проти 100) за Усика, але вважається менш досвідченим і вправним саме у класичному боксі. Голландець є абсолютним чемпіоном у кікбоксингу, але переходить у професійний бокс практично з нуля, маючи за спиною лише один чи два поєдинки.

Букмекери та експерти майже одностайно вважають Усика фаворитом, хоча Верхувен і його тренер Пітер Ф’юрі обіцяють сенсацію.

