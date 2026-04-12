Ф'юрі повернувся: британський боксер ефектно розгромив росіянина в поєдинку

Ексчемпіон світу після важких поразок від Усика вперше повернувся на ринг.

Британець Тайсон Ф'юрі здобув переконливу перемогу над російським боксером Арсланбеком Махмудовим у своєму першому поєдинку після тривалої паузи, повідомляє "Суспільне Спорт".

Відомо, що це був перший вихід Ф'юрі на ринг за останні півтора року. Повернення боксера відбулося на лондонському стадіоні "Тоттенгем". Раніше, у 2024 році він втратив титул WBC, двічі поступившись Олександру Усику, що стало першими поразками в його професійній кар'єрі.

За наявними даними, опонент британця, 36-річний Арсланбек Махмудов, востаннє бився восени 2025 року. Проте в поєдинку проти ексчемпіона росіянин не зміг продемонструвати серйозного опору.

Статистика бою свідчить про повну домінацію Ф'юрі. Він влучив 199 разів проти лише 59 у суперника. Особливо відчутною перевага була у силових ударах – 76:7 на користь британця.

Боксер додавав обертів з кожним раундом. Якщо на старті він зробив лише 5 влучних пострілів, то у фінальних раундах кількість прицільних ударів зросла до 23 за три хвилини, зазначає ЗМІ. Водночас росіянин за весь бій не зміг видати більше ніж вісім точних влучань за раунд.

Зрештою, протистояння тривало всі 12 раундів. Судді були одностайними у своєму вердикті: 120-108, 120-108 та 119-109 на користь ексчемпіону світу.

Раніше УНІАН писав, що навколо Олександр Усик виникла напружена ситуація через його наступний бій і вимоги обов’язкового захисту титулу.

Тепер конфлікт тільки загострюється: промоутер Френк Воррен пригрозив судовим позовом, якщо чемпіон не погодиться на поєдинок з обов’язковим претендентом.

Йдеться про те, що команда німецького боксера Агіт Кабаєл вимагає від WBC призначити бій саме проти нього. В іншому випадку Воррен готовий судитися з організацією, а самому Усику фактично ставлять ультиматум: або виходити на ринг із Кабаєлом, або звільняти титул.

