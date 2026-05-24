Усик зізнався, що було найважчим у поєдинку проти Верхувена

Після бою український боксер похвалив суперника.

Нідерландський боксер Ріко Верхувен виявився важким суперником для українця Олександра Усика, оскільки про його тактику бою та фізичні можливості досі практично нічого не було відомо. Про це Усик розповів на прес-конференції після бою.

За словами українського бійця, готуватися до поєдинку проти Верхувена було непросто, оскільки інформації про нього саме як про боксера майже не було.

"У кікбоксингу це одне: він з руками, з ногами. А в боксі у нього один поєдинок і пару раундів. Не було ніякої інформації, щоб розібратися", - поскаржився Усик.

За словами українця, Верхувен виявився дуже сконцентрованим, а його команда добре підготувалася.

Усик додав, що йому потрібно було "розгадати код" суперника, і це вдалося зробити в 11-му раунді, коли пройшов удар знизу.

"Потрібно було розгадати той код. І він прийшов - 11-й раунд, знизу прилетіло", - зазначив боксер.

На слова про те, що бій могли зупинити занадто рано, Усик відповів, що рефері якраз і потрібен для захисту боксера від зайвої шкоди.

"Рефері - це людина, яку поставили в ринг для того, щоб людина отримала якомога менше шкоди. Він приймає рішення. Краще некрасиво перемогти, ніж красиво програти", - додав українець.

Поєдинок Усик - Верхувен

Як писав УНІАН, в ніч на 24 травня в Єгипті біля пірамід Гізи відбувся мегафайт між Олександром Усиком і Ріко Верхувеном за титули WBA, WBC і The Ring у надважкій вазі.

Верхувен мав значну перевагу в габаритах і більшу вагу, а сам бій проходив у напруженій і рівній боротьбі, де українець довго поступався за суддівськими балами. Але в 11-му раунді Усик зумів переломити хід поєдинку і відправив суперника в нокдаун після серії точних ударів.

