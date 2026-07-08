Костюк вперше в кар'єрі вийшла в півфінал Вімблдону

Завдяки цій перемозі Костюк у режимі реального часу піднялась у топ-10 світового рейтингу WTA.

Українська тенісистка Марта Костюк у двох сетах перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні у чвертьфіналі Вімблдону-2026.

Для Костюк і Паоліні ця зустріч стала четвертою, дві попередні виграла італійка, а єдину перемогу над суперницею Костюк здобула у 2022 році на турнірі WTA 1000 в Цинциннаті.

Перший сет тенісистки розпочали з обміну виграними геймами до рахунку 2:2. Після цього Костюк провела ривок і реалізувала два брейки, які дозволили їй закінчити сет перемогою 6:3.

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Другий сет став вирішальним. Вже на старті Костюк вирвалася вперед - 4:1. Паоліні спробувала скоротити розрив, але змогла взяти тільки один гейм, віддавши матч 2:6.

Завдяки перемозі над італійкою Костюк у режимі реального часу піднялась у топ-10 світового рейтингу WTA.

З ким зіграє Костюк в півфіналі

Суперницею Костюк у півфіналі Вімблдону стане чешка Лінда Носкова, яка обіграла бельгійку Елізе Мертенс – 6:3, 7:5.

Для Носкової це дебютний півфінал на рівні Грендслемів. Костюк раніше вже один раз грала проти Носкової. Зустріч відбулася у квітні в Мадриді. Тоді українка здолала чешку у двох сетах.

Матч Костюк та Носкової пройде увечері 9 липня.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Костюк в двох сетах перемогла американську тенісистку Ешлі Крюгер. Завдяки цьому українська тенісистка вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу Вімблдону. Тепер вона пробилась до півфіналу цього престижного тенісного турніру.

Костюк стала другою українською тенісисткою, що зіграє у півфіналі Вімблдону, після Еліни Світоліної, якій це вдавалося у 2019 та 2023 роках.

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Як писав УНІАН, на початку червня українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турнірів серії "Великий шолом", здобувши перемогу в історичному українському чвертьфіналі "Ролан Гаррос-2026" над Еліною Світоліною (7). Матч завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:2,

Зустріч тривала 1 годину 51 хвилину та стала однією з найбільш емоційних на турнірі.

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