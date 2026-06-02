Костюк присвятила українцям перемогу над Світоліною і встановила рекорд на 'Ролан Гаррос'

Українська тенісистка Марта Костюк (15) вперше в кар’єрі вийшла до півфіналу турнірів серії "Великий шолом", здобувши перемогу в історичному українському чвертьфіналі "Ролан Гаррос-2026" над Еліною Світоліною (7). Матч завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:2, пише Champion.

Зустріч тривала 1 годину 51 хвилину та стала однією з найбільш емоційних на турнірі, адже вперше в історії "Ролан Гаррос" українки грали між собою на стадії чвертьфіналу.

Перший сет залишився за Костюк. Вона впевнено розпочала поєдинок, краще діяла на прийомі та зуміла дотиснути ключові гейми наприкінці партії – 6:3.

У другому сеті ініціативу перехопила Світоліна. Досвідчена українка змінила темп гри, почала активніше атакувати та змусила суперницю помилятися. Цей відрізок залишився за нею – 6:2, і рахунок у матчі зрівнявся.

Вирішальний сет став найбільш напруженим. Початок партії пройшов у рівній боротьбі з обміном брейками, однак далі Костюк додала стабільності та точності в ключових розіграшах. За рахунку 3:2 вона повністю перехопила ініціативу та до кінця сету віддала суперниці лише один гейм – 6:2.

Статистика матчу

Ейси: Костюк – 4, Світоліна – 0

Подвійні помилки: 3 у Костюк, 3 у Світоліної

Реалізовані брейки: 6 у Костюк, 5 у Світоліної

Емоції після матчу

Після перемоги Марта Костюк присвятила свій успіх Україні та українському народу, підкресливши складні обставини, в яких відбувся поєдинок:

"Після історичного матчу з Еліною хочу нагадати, що сьогодні була важка ніч. Я хочу присвятити цей поєдинок українському народові та його стійкості. Слава Україні!".

Тенісистка також відзначила внесок Еліни Світоліної у розвиток українського тенісу: "Окремо хотіла б відзначити Еліну та її особливий внесок у розвиток українського тенісу. Вона є джерелом неймовірного натхнення для нас".

Крім того, Костюк звернулася до вболівальників і наголосила, що це історичний момент у її кар’єрі:

"Це історичний день. Після стількох років у Турі, після сумнівів, складнощів, після першого чвертьфіналу – я у першому півфіналі Грендслему. Я досі думаю, що до перемоги на Ролан Гарросі ще далеко. Але я сподіваюся, що вболівальники прийдуть на півфінал і підтримають мене".

Для Марти Костюк це перший у кар’єрі вихід до півфіналу турнірів "Великого шолома", а також історичне досягнення – вона стала першою українкою, яка дісталася цієї стадії "Ролан Гаррос".

Її переможна серія тепер становить 17 матчів.

Для Еліни Світоліної поразка стала завершенням серії з 10 перемог. Тенісистка вшосте грала чвертьфінал паризького мейджора, але жодного разу не змогла подолати цю стадію.

У півфіналі "Ролан Гаррос-2026" Костюк зіграє проти "нейтральної" росіянки Мірри Андрєєвої (8).

Раніше українські художні гімнастки Софія Країнська та Варвара Чубарова під час нагородження юніорок на чемпіонаті Європи-2026 бойкотували гімни Росії та Білорусі у відповідь на зняття санкцій з цих країн.

Нагадаємо, після перемоги в матчі першого раунду відкритого чемпіонату Франції 25 травня Марта Костюк розплакалася і сказала, що російська ракета ледь не влучила в будинок її батьків. Тенісистка показала фотографію руйнувань на телефоні під час прес-конференції.

