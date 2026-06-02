Російським та білоруським фехтувальникам дозволили виступати під власними прапорами

Представники Росії та Білорусі зможуть виступати за свої країни, починаючи з чемпіонату світу 2026 року в Гонконзі.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала всі санкції щодо представників Росії та Білорусі. Про це повідомляється на сайті федерації.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні Виконавчого комітету FIE. Тепер фехтувальники з Росії та Білорусі можуть виступати під власними прапорами та гімнами на міжнародних турнірах.

"Це рішення відображає прихильність FIE фундаментальним принципам Олімпійської хартії, включаючи недискримінацію, рівне ставлення та універсальність спорту, а також цілям і принципам, викладеним у Статуті FIE", – йдеться у заяві FIE.

Відео дня

Першим турніром, де представники РФ і Білорусі зможуть представляти свої країни, стане чемпіонат світу-2026, який пройде в Гонконзі з 22 по 30 липня.

Володимир Кличко виступив проти бойкоту росіян на міжнародних змаганнях

Раніше УНІАН повідомляв, що український боксер Володимир Кличко заявив про те, що українським спортсменам не варто забороняти виступати на змаганнях проти росіян і білорусів, оскільки їх потрібно перемагати.

За словами Кличка, не потрібно уникати спортивних зустрічей з російськими та білоруськими спортсменами – варто виступати проти них, перемагати і доводити, що Україна – сильніша.

Вас також можуть зацікавити новини: