Тенісистка Костюк розплакалася на Ролан Гаррос через атаку росіян на Київ

Вона не змогла стримати емоцій після того, як російські ракети ледь не влучили в будинок її батьків.

Українська тенісистка Марта Костюк розплакаласяпісля перемоги в матчі першого раунду Відкритого чемпіонату Франції і сказала, що російська ракета ледь не влучила в будинок її батьків.

Костюк показала фотографію руйнувань на телефоні на прес-конференції, вказавши на будинок своїх батьків серед диму та вогню, що охопили розташований неподалік житловий комплекс, пише The Telegraph.

"Більшу частину ранку мене нудило від однієї думки про те, що якби ракета була на 100 метрів ближче, у мене, ймовірно, сьогодні не було б мами і сестри", - прокоментувала Костюк.

Відео дня

"Було дуже складно так швидко все осмислити і вийти на корт. Тому я дуже рада, що зіграла перший матч, бо не знаю, як би все склалося, якби я, наприклад, грала останньою. Це важко, але я дуже пишаюся собою, що впоралася і вийшла до другого раунду", - сказала тенісистка.

Видання зазначило, що протягом усього матчу, в якому Костюк здобула перемогу над уродженкою Росії Оксаною Селехметевою з рахунком 6-2, 6-3, її думки постійно поверталися до того, що ледь не сталося з її родиною в Києві в ніч бомбардування.

Удар по Києву 24 травня

У ніч на 24 травня Росія запустила по Україні 90 ракет і 600 безпілотників, серед яких були 1 балістична ракета середньої дальності, 2 аеробалістичні ракети "Кинжал", 3 протикорабельні ракети "Циркон", 30 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", 54 крилаті ракети "Х-101/Іскандер-К/Калібр".

Кількість постраждалих зросла до 78 осіб, двоє людей загинули. Близько 30 житлових будинків пошкоджено або зруйновано.

Вас також можуть зацікавити новини: