'Рефері врятував Ріко' легенда боксу висловився про перемогу Усика

Альварес вважає, що рефері правильно зупинив бій між Усиком та Верхувеном наприкінці 11-го раунду, попри невдоволення нідерландця.

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес прокоментував поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном, який відбувся у єгипетській Гізі. Мексиканець заявив, що не вважає передчасною зупинку бою в 11-му раунді.

Як заявив Альварес в інтервʼю Seconds Out, він не очікував такого виступу від Верхувена, однак поєдинок вийшов видовищним та конкурентним.

"Дуже хороший бій. Я не очікував такого виступу від Ріко, але це був чудовий поєдинок... Не думаю, що зупинка була передчасною. Я вважаю, що рефері врятував Ріко", – сказав Альварес.

Нагадаємо, Усик здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді головного бою вечора. При цьому після десяти раундів у суддівських записках була зафіксована нічия.

Сам Верхувен після поєдинку висловив незгоду з рішенням рефері зупинити бій буквально перед фінальним гонгом.

Для Усика ця перемога стала 25-ю у професійній кар’єрі. Українець залишається непереможеним з моменту дебюту на профі-рингу у 2013 році. На його рахунку 16 перемог нокаутом, а також статус абсолютного чемпіона світу у важкій та суперважкій вазі.

Верхувен, своєю чергою, є одним із найвідоміших кікбоксерів сучасності. Нідерландець утримував чемпіонський пояс Glory у важкій вазі понад 11 років – 4220 днів поспіль.

