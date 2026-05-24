Бій Усік – Верхувен: український чемпіон вкотре здобув перемогу

Відбувся бій між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном.

В ніч з 23 на 24 травня в Єгипті, біля підніжжя стародавніх пірамід Гізи на унікальній арені під відкритим небом, відбувся історичний мегафайт між українцем Олександром Усиком та нідерландським "Королем кікбоксингу" Ріко Верхувеном.

На кону стояло звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Перед боєм суперники продемонстрували значні показники на вагах. Ріко Верхувен, який дебютував у класичному боксі такого рівня, виявився важчим за українця рівно на 11,5 кг, отримавши очікуване перевагу в габаритах. Олександр Усик офіційно показав найбільшу вагу у своїй професійній кар'єрі – 105,8 кг.

Ще до того, як почався цей бій, стало відомо, що на кону протистояння стоятимуть три чемпіонські пояси – WBA, WBC і престижний титул від журналу The Ring.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) санкціонувала цей бій як добровільний захист українця. Водночас Міжнародна боксерська федерація (IBF) утрималася від санкціонування поєдинку, однак висунула жорсткі умови: у разі поразки Усика пояс IBF стане вакантним, а в разі перемоги – організація зобов’яже українця провести обов’язковий захист протягом 180 днів проти Френка Санчеса.

Нагадаємо, раніше Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської організації (WBO) через вимогу битися з обов'язковим претендентом.

1 РАУНД!

Ріко Верхувен атакує дуже незвично. Але поки що без будь-яких небезпечних рухів. Обидва боксери прощупують територію і практично не завдають ударів один одному.

Лише в останні секунди вони спробували набрати більше очок у суддівських блокнотах.

2 РАУНД!

Ріко Верхувен спробував двічі вдарити Усика в живіт. А незабаром притиснув українця до канату. Він намагається грати першим номером, але незрозуміло, чи зможе він утримати такий темп довше чотирьох раундів.

Усик дуже добре працює ногами, тікає від суперника і не дає себе притиснути. При цьому Ріко все ще здатний наносити удари, хоч поки що й не критичні.

3 РАУНД!

Усик починає прицілюватися в голову Верхувена. Але й суперник українця не відстає, відповідаючи влучними ударами.

Під кінець раунду Усик нарешті відповів серією ударів! Але все ще страшно уявити, які оцінки виставляють судді за підсумками трьох раундів.

4 РАУНД!

Поки що не можна сказати, що Верхувен виснажується. Він все ще активний і все ще затискає Усика біля канатів. Українець поки що не знайшов протидії, якщо взагалі зможе її знайти...

І відразу після цього Олександр кілька разів дуже успішно "знаходить" голову свого суперника. Верхувен вже не так активно атакує, розуміючи, що може й прилетіти відповідь.

Зараз ситуація небезпечна для обох боксерів.

5 РАУНД

Верхувен знову не соромиться чіплятися до Усика. Але тепер наш боєць все частіше займає центр рингу і змушує Ріко від нього тікати.

П'ятий раунд був спокійнішим.

6 РАУНД!

З залу все голосніше і голосніше чути "Усик, Усик"! Підтримка українського бійця просто неймовірна. Ріко Верхувен продовжує хаотично рухати руками, що не властиво класичним боксерам, які вичікують момент, щоб вдарити.

При цьому він все так само тікає від Усика.

7 РАУНД!

Усик продовжує отримувати удари від Верхувена. Про тотальну перевагу за підсумками семи раундів точно не можна сказати. Кожен українець переживає всі ці хвилини разом з українським бійцем.

8 РАУНД!

Ріко Верхувен все так само "танцює", як і протягом попередніх семи раундів. Він все так само намагається максимально наблизитися до Олександра Усика. Це його зона комфорту.

Усику ж ні в якому разі не хочеться підпускати до себе суперника настільки близько. Але українець все ще не знає, як не допускати таких моментів.

У записках суддів зараз одностайно перемагає Верхувен. Восьмий раунд має бути за українцем.

9 РАУНД

Усику віддають лише один раунд із минулих 8. Тільки нокаут врятує нашого бійця від першої поразки в статистиці.

10 РАУНД

У десятому раунді ситуація практично не змінилася. Усик все ще змушений буквально "вислизати" по канату від Верхувена через його надмірну агресію. І українець, мабуть, почув наші молитви. Тому відповів серією дуже вдалих ударів.

11 РАУНД!!!!

Останні 6 хвилин. Якщо, звичайно, справа дійде до рішення суддів. Усик чекає якогось "моменту", але він все ще не настав і не ясно, чи настане.

Однак тепер видно, що Верхувен колись все ж має втомитися. І зараз він все частіше "вішається" на українського боксера. НОКДАУН! УСИК ВЛУЧИВ!

Поєдинок завершився перемогою Олександра Усика в 11 раунді!

